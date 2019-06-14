椅上都是屑屑！媽氣瘋蛋糕被吃掉　黑汪叼玩具謝罪：用這個換～



寵物小組／採訪報導

都拿心愛的玩具賠不是了，這一定要原諒牠啦！住在新竹的米克斯巴斯特（Buster）聰明又調皮，這天趁著阿母在煮飯，偷偷把媽媽同事給的年輪蛋糕給嗑光。巴斯特原以為神不知鬼不覺，沒想到椅子留有屑屑證據，當場被媽咪捉拿，但是牠也不是省油的燈，默默走到一旁拿出最愛的玩具求原諒。

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▲巴斯特試圖用「以物易物」的方式向媽媽求原諒。（圖／粉專@Buster是一隻狗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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當時媽媽收到同事給的彌月蛋糕，珍貴地用衛生紙包緊緊，放在餐袋準備回家享用。媽媽好氣又好笑地說，「結果這個臭小子，竟然趁我煮飯把蛋糕挖出來偷吃！本來還小心翼翼，結果吃到椅子發出聲音，我頭看出廚房才發現...根本只剩碎碎了啊啊啊啊啊（翻桌）！」

媽媽氣得怒斥「是誰吃的！蛤？？」巴斯特聽完繼續搖尾巴，接著緩緩走到旁邊拿玩具，並帶著誠懇的雙眼，坐在媽咪面前「憨笑謝罪」。媽媽笑說，「你以為這樣我就會原諒你嗎？」不過事後慶幸的是，「還好只有一小塊，然後是咖啡口味的，不然快要嚇死媽媽我了。」

媽媽在粉專「Buster是一隻狗」抱怨寶貝的惡行，沒想到粉絲一面倒向支持巴斯特，叫媽媽快點原諒人家啦！「都是蛋糕的錯，是蛋糕先惹我的～蛋糕真是壞壞」、「都是蛋糕先挑釁巴的」、「牠都這麼有誠意了XD」、「以物換物的意思」、「吃都吃了，算了啦」、「牠拿牠最重要的玩具來贖罪，

真的很有誠意了！」

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▲巴斯特的爸爸非常會做勞作，常常將牠打扮成各種造型。

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