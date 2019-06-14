ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

椅上都是屑屑！媽氣瘋蛋糕被吃掉　黑汪叼玩具謝罪：用這個換～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 


寵物小組／採訪報導

都拿心愛的玩具賠不是了，這一定要原諒牠啦！住在新竹的米克斯巴斯特（Buster）聰明又調皮，這天趁著阿母在煮飯，偷偷把媽媽同事給的年輪蛋糕給嗑光。巴斯特原以為神不知鬼不覺，沒想到椅子留有屑屑證據，當場被媽咪捉拿，但是牠也不是省油的燈，默默走到一旁拿出最愛的玩具求原諒。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲椅上都是屑屑！媽氣瘋蛋糕被吃掉　黑汪叼玩具謝罪：用這個換～（圖／粉專@Buster是一隻狗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲巴斯特試圖用「以物易物」的方式向媽媽求原諒。（圖／粉專@Buster是一隻狗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

當時媽媽收到同事給的彌月蛋糕，珍貴地用衛生紙包緊緊，放在餐袋準備回家享用。媽媽好氣又好笑地說，「結果這個臭小子，竟然趁我煮飯把蛋糕挖出來偷吃！本來還小心翼翼，結果吃到椅子發出聲音，我頭看出廚房才發現...根本只剩碎碎了啊啊啊啊啊（翻桌）！」

媽媽氣得怒斥「是誰吃的！蛤？？」巴斯特聽完繼續搖尾巴，接著緩緩走到旁邊拿玩具，並帶著誠懇的雙眼，坐在媽咪面前「憨笑謝罪」。媽媽笑說，「你以為這樣我就會原諒你嗎？」不過事後慶幸的是，「還好只有一小塊，然後是咖啡口味的，不然快要嚇死媽媽我了。」

▲椅上都是屑屑！媽氣瘋蛋糕被吃掉　黑汪叼玩具謝罪：用這個換～（圖／粉專@Buster是一隻狗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽在粉專「Buster是一隻狗」抱怨寶貝的惡行，沒想到粉絲一面倒向支持巴斯特，叫媽媽快點原諒人家啦！「都是蛋糕的錯，是蛋糕先惹我的～蛋糕真是壞壞」、「都是蛋糕先挑釁巴的」、「牠都這麼有誠意了XD」、「以物換物的意思」、「吃都吃了，算了啦」、「牠拿牠最重要的玩具來贖罪，
真的很有誠意了！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲椅上都是屑屑！媽氣瘋蛋糕被吃掉　黑汪叼玩具謝罪：用這個換～（圖／粉專@Buster是一隻狗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲巴斯特的爸爸非常會做勞作，常常將牠打扮成各種造型。

更多精彩影片：

關鍵字： Buster是一隻狗米克斯蛋糕玩具原諒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

基隆山羌遭捕獸鋏斷腿！倒草叢哀嚎　動保員一摸：肚子..

被熱水燙皮！傷口爬滿蛆丟路邊　受虐驢「200天搶救..

媽媽救我！寶寶遭小色狗「強壓晃動」　4秒短片崩潰上..

貓孫娃娃音哀求！老爸「親自剝蝦」餵食　網幫女兒QQ..

可愛小動物要休假！北市動物園「放假10天」　趁這周..

做好防雨準備！汪汪全身包緊＋護目鏡　網：核生化作戰..

有人挾持我！貪玩汪「屁股嚕地」被架去房間　眼神死笑..

外送便當喔！「胖胖香腸汪」忍誘惑直直向前衝　網：確..

姐姐給你！尿布萌娃狂餵阿金吃零食　媽猛勸：這樣牠會..

兄弟姐妹都有家了...萌幼幼卻即將送進狗場　她嘆：..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

萌貓聽見奴才聲音守監視器　無辜大眼看鏡頭：「快回家..

猜肉選錯手...柴柴小宇宙崩潰　認命吃小肉絲網讚：..

白汪相隔5個月沒見初戀女友　歐告「超進化」牠嚇呆：..

聰明黃金被「神隊友」狂餵食　坐著不漏接：我還吃得下..

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加..

吹蠟燭新招！饅頭貓許完願運功 快狠準絕學「喵雲掌」..

貓貓用肉墊「敲鋼琴」表演神曲　下秒頭饋鍵盤：人家累..

健康檢查還能吃到大G腿？　快來東寵健行、蘆竹店搶好..

萌喵夾魚乾狂嗑發出清脆「卡滋聲」　網讚：這吃播很可..

飼主自製障礙賽道！蜜袋鼯萌臉狂奔　「跳傘找媽」45..

貓咪霸佔機車惡行遭PO網　萌喊一聲「啊」網全淪陷：..

椅上都是屑屑！媽氣瘋蛋糕被吃掉　黑汪叼玩具謝罪：用..

不能欺負哥哥！屁孩汪改用「趴的」挑釁　媽傻眼：出頭..

喵星人半夜變回「真身」被抓包　嚇到心虛「兩腿狂跳」..

浣熊「少爺躺姿」挑食只吃櫻桃　其它聞一聞「全丟外野..

烘完暖暖的！整坨小奶貓擠洗衣籃睡翻　還有隱藏版驚喜

礁溪貓1分狂做55下「仰臥起坐」　減肥動作笑翻網：..

被點名出任蔡英文副手之說　鄭文燦：我沒想過

不斷更新／潘武雄陽春全壘打　3局結束Lamigo ..

不斷更新／王威晨得點圈敲安扳平戰局　5局富邦2：2..

NBA冠軍戰／總管尤基利為暴龍奪首冠　巫師1000..

日職／王柏融7下開轟2分砲超前　在札幌巨蛋個人首轟

【爸媽看過來】小孩挑食怎麼辦？四招教你改善孩子的飲..

出發前用機票換抗空汙神器「小d」！空姐出國必備，敏..

新高！證交所配息3元　完成董監改選　

張智霖讚老婆袁詠儀聰明　「全佔用我的錶」

小S狂粉「追星成功」！　請到偶像幫錄宣傳片…楊子儀..

寵物動物熱門新聞

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

2貓叼走異色小喵　網：沒抱錯嗎

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

讀者迴響

熱門新聞

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

2貓叼走異色小喵　網：沒抱錯嗎

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

萌貓聽見奴才聲音守監視器　無辜大眼看鏡頭：「快回家」

猜肉選錯手...柴柴小宇宙崩潰　認命吃小肉絲網讚：超老實！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面