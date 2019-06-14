爽泡「飼料浴」埋頭狂吃　汪被抓包哭哭臉抗議：還我吃到飽

▲吃完這一袋，出來直接變霸王狗。（圖／臉書社團「寶媽米克斯領養庇護所」，授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「這不是吃到飽嗎？」原本應該要有4隻小狗排隊等放飯，卻莫名少了一隻，馬麻在家找了快10分鐘都找不到，這時飼料袋裡傳出聲音，原以為是老鼠，結果是米克斯「柔柔」在裡頭盡情開吃，馬麻李孟寶笑說，「現在什麼情況，養狗咬布袋？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：人家還沒吃夠啦！

李孟寶表示，「以為柔柔偷跑出去玩，沒想到是跑去享用Buffet。」這天柔柔趁家人不注意，偷爬進裝滿飼料的袋子，開心地埋頭狂吃，完全就是養肥計畫，出來Size直接大好幾吋。只見柔柔還沒填飽肚子，就當場被人贓俱獲，不死心的牠想再度爬進去，可惜都被家人攔下，只好打消吃到飽的念頭。

▲想更認識柔柔的網友，可以到臉書社團「寶媽米克斯領養庇護所」查詢喔！

李孟寶表示，「我在經營流浪動物中途餐廳，店休時會帶狗狗到戶外運動訓練，釋放牠們體力和壓力，不僅可以提高在外散步的穩定性，也幫助毛孩降低對陌生人的警戒，有助於牠們社會化，也讓狗狗早日有緣人領養回家。」

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引許多網友按讚留言，「身處飼料堆的夢境」、「好可愛」、「太萌了不忍責怪」、「咦！不是吃到飽嗎？」、「要吃多少，我都給」、「應驗了養老鼠咬布袋」、「牠打算定居在裡面，是妳打擾牠了」、「好可愛的老鼠唷！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲12隻汪保鑣護馬麻散步。

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