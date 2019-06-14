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雨天出門去！萌鬆獅「囧臉趴趴走」　網歪樓：雨衣是XXL嗎？

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萌鬆獅雨天散步，網歪樓雨衣Size。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「Chowchow囧囧」提供）

▲鬆獅犬囧囧雨天出門散步，有網友卻只在意牠雨衣的Size。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「Chowchow囧囧」提供，下同） 

寵物小組／綜合報導

「看我嗎？你在看我嗎？可以再靠近一點～」鬆獅犬囧囧（Chowchow）這天在雨天和家人一起出來散步，身穿時尚透明雨衣的牠不知道是不是太久沒出門了，一路上臉上都露著燦爛的笑容，照片在網路上曝光後，引發網友熱議！甚至有網友歪樓笑說，「雨衣Size是XXL嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主用愛犬的粉專「Chowchow囧囧」在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出3張照片，並以狗狗的口吻說，「下雨了！路人都說我好呆好可愛。」畫面中，囧囧穿著雨衣在騎樓下散步，內心愉悅的心情全展露在臉上；只見牠的表情雖然像個「囧」字，但嘴巴卻笑得闔不攏嘴，模樣相當可愛！

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萌鬆獅雨天散步，網歪樓雨衣Size。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「Chowchow囧囧」提供）

▲可愛的囧囧臉部表情彷彿像個「囧」字。

網購XXL雨衣！二哈穿上變圍兜兜。（圖／臉書粉專「一家三口人貓狗」提供）

▲哈士奇咪幾穿XXL的雨衣，看起來超像圍兜兜。（圖／臉書粉專「一家三口人貓狗」提供）

鬆獅犬囧囧的照片在網路上曝光後，一小時就有300多名網友按讚、分享，許多人看完都在底下紛紛留言笑說，「這是我看過最可愛的雨衣照」、「OMG小可愛，你是不是胖到臉擠成一團了！快被萌到流鼻血了」、「有夠Q的」；另外還有人將注意力放在囧囧身上的雨衣，「Size是XXXXL嗎？」

值得一提的是，有次囧囧跟著家人去逛賣場時不敢下手扶梯，爸拔見狀後霸氣的一把抱起，只是36公斤的重量讓他當場差點閃到腰，「每次要抱牠之前都要做好心理準備」。倒是囧囧一臉嘟嘟，手手悠閒地擺著，似乎很享受地當「獅子王」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

鬆獅犬囧囧。（圖／Chowchow囧囧提供）

▲爸拔吃力地抱起汪兒子，而囧囧則享受的當「獅子王」。

相關圖文報導：

爸扛36公斤鬆獅犬下樓「差點閃到腰」　囧囧萌當獅子王

進烘箱秒變「火雲邪神」！鬆獅晃囧臉滿頭問號　媽笑到岔氣

更多精采影音：

關鍵字： 鬆獅犬有點毛毛的雨天散步雨衣

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