萌喵夾魚乾狂嗑發出清脆「卡滋聲」　網讚：這吃播很可以

▲貓咪吃播超療癒！（圖／翻攝自抖音用戶「295354」，下同）

寵物小組／綜合報導

抖音用戶「295354」近日有段影片在網上瘋傳，內容是有隻萌喵在享用小魚乾，只見牠爽躺在沙發上，並用貓掌夾著狂嗑，過程中不斷發出清脆的卡滋聲，配上津津有味的表情，讓網友紛紛表示，「這種吃播看1000次都不會膩！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友轉載影片到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」並註解，「聽聲音超療癒！」影片中可以看到，喵星人躺在沙發上大啖香噴噴的小魚乾，還堅持雙手夾住吃，只見牠小嘴巴咬下的剎那，就發出響亮的卡滋聲。有趣的是，主子似乎相當挑食，把不喜歡的魚頭咬出來放在旁邊，接著又開始滿足享受小魚乾的滋味。

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影片短短幾天累積上千人按讚，上百則留言及分享，網友們笑說，「貓的吃播我可以」、「 吼～害人家現在就想吃一夜干」、「好憨喔！憨的好可愛」、「好療愈的聲音」、「好漂亮好可愛唷」、「哇！好脆喔，聽到不想停」、「太可愛了～～我也要去買這魚乾」、「躺著吃，太犯規了啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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