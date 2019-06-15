鸚鵡夫妻看鳥界迷片！害羞到喔齁齁叫　她細心解說：腳要跨好喔

上課囉！ 大家都知道奇異果聰明又調皮 無厘頭的他常鬧出許多趣事 自小就離開父母身邊的他 對繁殖之事一竅不通 為了不辜負大家對奇異果的期望 姊姊千尋百尋，終於找到高清版影片 來看看奇異果有無認真觀看影片增加功力 奇異果小黃帽鸚鵡 上課中 ＃感謝史瑞克與阿糖親身示範教學 ＃繁殖期 ＃發情 由奇異果小黃帽鸚鵡發佈於 2019年6月11日 星期二

寵物小組／綜合報導

「抹茶你看你的屁股就翹高高～那奇異果你腳要跨好喔，不可以再跨錯囉！」飼主洪抹茶如此細心地解說。洪抹茶家中養的小黃帽鸚鵡「奇異果」跟「抹茶」總是房事不合，兩者到最後都是打架收場。這次姐姐特地找來高清版的健康教育影片，期盼抹茶與奇異果可以快快誕下小寶寶。

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▲姐姐耐心解說：腳腳記得不要跨錯喔～（圖／粉專@奇異果小黃帽鸚鵡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

姐姐拿出筆電，播放著鳥界迷片「史瑞克」與「阿糖」的親身示範影片。逗趣的姐姐在一旁細心解說，「你會不會做了啦？你要看清楚怎麼做啊？要認真看喔！這樣下次就會了～好不好？」。只見抹茶看得很認真，隔壁的奇異果則是不時轉頭，還會配合影片發出「喔～齁～齁」的魔性叫聲，當場讓大家笑開懷。

姐姐說，「當然繁殖是動物的本能！但因為奇異果小抹茶一歲，當抹茶成熟發情時，奇異果還狀況外，牠們身邊也沒其他鳥可學習。兩隻要在一起交配，要摸索好一段時間，再者有時抹茶有需求，奇異果反而沒有，抹茶就會追著牠跑，有時候需求要不到...就變成了家暴。」

▲夫妻倆最後坐在姊姊肩膀上觀看，模樣相當好笑。

可愛的奇異果聰明又調皮，無厘頭的牠常常做出許多趣事。姐姐說，「但自小離開父母的牠，對於繁殖事情一竅不通，為了不辜負大家的期望，自己千尋百尋，終於找到了高清版的影片！」同時也笑說，自己想看看奇異果的反應，「然後看牠有沒有認真看，並希望牠透過影片來增加功力。」

逗趣的姐姐常常在粉專「奇異果小黃帽鸚鵡」分享牠們的故事，也順便記錄這牠們一生。姐姐提到，「動物的繁殖演變很奇妙！藉由粉專紀錄著牠們一生，也可讓新手學習，不用花太多時間摸索。也因為這是我第一次養帽科，主要也是想帶歡樂給大家！！！」

▲奇異果跟抹茶甜蜜蜜。



粉絲看到奇異果夫妻在學習床事影片後，紛紛在底下搞笑留言，「我快笑死了～鳥界的迷片，但牠們兩個真乖，居然沒有把電腦拆掉」、「用心良苦，太古錐了」、「『抹』仿教學，『奇』上去就對了」、「真上課的阿奇跟抹茶也太可愛了，希望姊姊用心的影片和動作教學可以有用」、「姊姊辛苦了，有朝一日希望看到雙寶的結晶」。

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