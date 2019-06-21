美喵抱腳「吸肉球」...發現偷拍閉眼陶醉　眼尖網：是極品粉紅！

在 Instagram 查看這則貼文 みかんちゃん かのんちゃん（@mikancanon）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 15 日 上午 9:24 張貼

寵物小組／綜合報導

主子你...你在幹嘛阿！？日本有隻虎斑貓米卡（Mika）外型超可愛，平常時只要牠在家被主人偷拍，就會露出一臉無辜的表情，讓粉絲們看了都快融化，但如果是在牠忙碌地「吸肉球」時錄影或拍照，則會被牠斜眼狠瞪，反差超大的模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲喵星人超愛吸自己的腳，甚至還會閉眼陶醉。（圖／翻攝自Instagram@mikancanon）



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張姓網友日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」轉貼這段視頻並註解，「沒看過貓吸腳腳？」影片中，米卡將身體捲成一團，接著嘴巴對準自己的腳，用力地吸，嘴巴看起來相當忙碌；只見牠見到奴才在錄影，臉上則露出不悅的表情，但是下秒被摸頭後，便立即闔上雙眼露出無比陶醉的表情。

在 Instagram 查看這則貼文 みかんちゃん かのんちゃん（@mikancanon）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 10 日 上午 8:27 張貼

這段影片目前已累積將近2萬次的觀看次數，許多人看完都紛紛留言笑說，「怎麼連討人厭的嘴臉都一樣可愛」、「盤算著眼神中帶點殺氣」、「好像很美味」、「肉球是粉紅色的！」、「好香～自己聞著都覺得受不了」、「超可愛！吃手手的一種」、「吸就吸，一臉殺氣」、「好想一起吸」。

飼主經常在Instagram帳號分享自家毛孩的生活日常，其中有不少Mika吸腳腳的影片，喵皇不時還會邊吸邊踏踏，畫面超療癒，讓人好想跟著偷吸一口！Mika除了吸自己肉球很萌以外，還非常會用自己的眼睛圈粉，喵總是用著堅定的眼神看著鏡頭，不少人看見牠圓滾滾的大眼，立刻就範成為聖上的小粉絲。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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