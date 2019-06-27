ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

四腳朝天騷癢癢！　奴才停下…米克斯「伸手狂撥」：誰准你停？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲本汪舒服到要度咕了。（影／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友李御歆飼養的米克斯「嘎逼」超黏人，這天爸拔在客廳看電視，牠默默地靠過去討摸，途中奴才停止動作，嘎逼眼神犀利地轉頭回瞪，著急地伸手狂撥，彷彿在說，「誰准你停手的？」一旁拍攝的馬麻苦笑說，「這年頭主人不好當！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯嘎逼。（圖／網友李御歆授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲汪：不准停！

從影片中可以看到，嘎逼四腳朝天側躺在木椅上，享受高規格的按摩，爸拔力道拿捏得恰到好處，客人閉眼感受獨一無二的手法，舒服到要進入夢鄉。途中主人停止搔癢的動作，嘎逼立刻擺出臭臉施壓，爸拔受不了牠投射的哀怨眼神，笑笑地說，「好啦！讓我繼續服侍你。」

▲米克斯嘎逼。（圖／網友李御歆授權提供）

▲今日限定「下巴按摩」。

▲米克斯嘎逼。（圖／網友李御歆授權提供）

▲嘎逼：握手手要給我吃肉肉喔！

影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友們看了紛紛笑說，「爸拔今天換服侍嘎逼哥哥」、「舒服到睡著」、「爽到腳抖抖了」、「手跟腳自動張開」、「最後一刻好像人啊！」、「銷魂的眼神」、「手手還會自動打開XD」、「享受的咧。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯嘎逼。（圖／網友李御歆授權提供）

▲本汪來監督你念書了！

▼更多精彩影音

關鍵字： 米克斯按摩馬殺雞苦瓜臉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

3汪搶當「樓梯的房客」爽睡翻　網笑：一層一戶不搶位

萌柴穿上垃圾袋雨衣　眼神死抗議：要我怎麼出去見人！

米克斯「瑜珈姿勢」仰天睡死　媽傻眼：這樣也能睡？

做壞事被抓包！　兇手雙眼驚訝盯鏡頭：咦～怎麼會知道

老婆傳挑逗寫真！　他臉紅點開卻笑爛：主角「帶把的」

喵坐鞋上休息走前留下「小禮物」　她想起1年前緣分驚..

我要當農夫！　歐告爽叼「戰利品」回家：今晚幫我加菜

我才是正宮！柯基被爸摟進懷裡轉頭燦笑炫耀：妳沒有的

愛犬過世　她見超音波浮出「法鬥輪廓」：肉圓回來了！

柴去巡田水回來多雙「低筒馬靴」　開心在家走秀媽崩潰

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑..

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回..

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

心機法鬥裝「掰咖」吃力拖地爬 叫名字立刻站好馬麻傻..

前面有臨檢？柯基狂咬安全帶　「著急繫上」網笑：很怕..

貪吃柴大啖「整盤荷包蛋」　媽高分貝崩潰：留點給我們

台中騎士「高壓水槍」洗狗　毛孩張嘴哀號...網友罵..

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...

姐拿零食誘惑！汪咬下卻秒鬆口　聽「洗澡」堅定撇頭：..

神人級！為倉鼠製作縮小版豪宅　「精美度爆表」網嘆：..

黃金鼠翹家逛大街　被抓包「傻眼石化」：妳怎麼在這？

柴見掃地機器人想吃掉「心愛被被」　叼毯竄逃大吼：走..

老婆出差上床卡位！喵星人微笑「大叔翻肚」　真實身份..

男主人裸上身「吸貓膜拜」　虎斑汪「小眼神」放大看…..

等買晚餐？汪完美服貼「機車弧度」笑翻網　釣出飼主回..

廟口愛滋貓老大「刺半甲」狠咬鬥毆　浪子回頭想找家

才剛生完寶寶...2歲法鬥遭綁車尾　小腳磨到脫皮拖..

喵哥哥睡相如天使！　牠卡中間被抱緊變「厭世夾心」：..

四腳朝天騷癢癢！　奴才停下…汪「伸手狂撥」：誰准你..

睡一覺損失1萬2！兇手「整疊咬碎」呆萌燦笑　媽哭：..

新台幣今由弱轉強　兌美元升值3.9分收31.101..

分戶樓板隔音新規暫緩　內政部延後一年實施

完成媽媽心願！他把「米苔目變甜品」　紅豆、粉粿也都..

【奧斯塔羅】放不下過往的甜蜜與回憶　你的個性是念舊..

8700噸「巨無霸」鋼殼出爐！深中通道首節「沉管隧..

租個小島度假去！精選4間CP爆表小屋　每晚最低只要..

不滿前男友糾纏女友　飛車衝撞再砍殺！無期徒刑定讞

中職／史上最年輕總教練　劉育辰：給球員更多發揮空間

和男友互看手機！她一打開驚見「上網喝茶紀錄」秒氣哭..

黃金鼠翹家逛大街　被抓包「傻眼石化」：妳怎麼在這？

寵物動物熱門新聞

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

浪浪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

鯨鯊大吸漏網之魚　漁民不生氣

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

小狗拖腿走突「痊癒」歐告看傻眼

才跟狗吵完架　黑柴轉頭嚇爛牠

散步遇到燒過冥紙！夫妻下秒鼻酸

愛犬等門11年　回家剩鑰匙聲爆..

小萌貓奶嗓呼喊奴才　7萬網融化

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

汪連傢俱一起被丟　斷食7天傻等

慢慢「真實身材」曝光！　網驚呆

讀者迴響

熱門新聞

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

浪浪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

鯨鯊大吸漏網之魚　漁民不生氣

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

小狗拖腿走突「痊癒」歐告看傻眼

才跟狗吵完架　黑柴轉頭嚇爛牠

散步遇到燒過冥紙！夫妻下秒鼻酸

愛犬等門11年　回家剩鑰匙聲爆..

小萌貓奶嗓呼喊奴才　7萬網融化

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

汪連傢俱一起被丟　斷食7天傻等

慢慢「真實身材」曝光！　網驚呆

喵睡夢中被騷擾　轉身打兒子出氣

最新影片

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

心機法鬥裝「掰咖」吃力拖地爬 叫名字立刻站好馬麻傻眼：Ｘ的

前面有臨檢？柯基狂咬安全帶　「著急繫上」網笑：很怕被開罰單

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面