▲本汪舒服到要度咕了。（影／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友李御歆飼養的米克斯「嘎逼」超黏人，這天爸拔在客廳看電視，牠默默地靠過去討摸，途中奴才停止動作，嘎逼眼神犀利地轉頭回瞪，著急地伸手狂撥，彷彿在說，「誰准你停手的？」一旁拍攝的馬麻苦笑說，「這年頭主人不好當！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：不准停！

從影片中可以看到，嘎逼四腳朝天側躺在木椅上，享受高規格的按摩，爸拔力道拿捏得恰到好處，客人閉眼感受獨一無二的手法，舒服到要進入夢鄉。途中主人停止搔癢的動作，嘎逼立刻擺出臭臉施壓，爸拔受不了牠投射的哀怨眼神，笑笑地說，「好啦！讓我繼續服侍你。」

▲今日限定「下巴按摩」。

▲嘎逼：握手手要給我吃肉肉喔！

影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友們看了紛紛笑說，「爸拔今天換服侍嘎逼哥哥」、「舒服到睡著」、「爽到腳抖抖了」、「手跟腳自動張開」、「最後一刻好像人啊！」、「銷魂的眼神」、「手手還會自動打開XD」、「享受的咧。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲本汪來監督你念書了！

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