ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

飼主摸到睡著　萌兔擠成一坨「黑糖麻糬」…乖當抱枕不敢動

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲飼主摸到睡著　萌兔擠成「黑糖麻糬」乖當抱枕不敢動（圖／翻攝自Twitter@ot_83）

▲兔兔：人家不敢動QQ。（圖／翻攝自Twitter@ot_83

寵物小組／綜合報導

一位日本網友日前在網路上分享有趣的故事，某天一如往常地在家裡摸著兔兔「あんず」，卻突然感到睏意席捲而來，整顆大頭「饋」在毛孩身上呼呼大睡，起床以後才發現毛孩被自己擠成一坨「黑糖麻糬」，一臉委屈地看著遠方，動也不敢動。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

照片中，網友的雙手還停留在寵物身上，臉卻朝下埋進柔軟兔毛之中，看起來似乎是把あんず當成枕頭，摸到一半就「斷電」睡翻。只見兔兔逆來順受地承受主人「愛的重量」，被壓得扁扁的，卻始終沒有跳走、吵醒飼主，臉上表情就像在說，「人家不敢動……。」

請繼續往下閱讀...

あんず是一隻荷蘭侏儒兔，網友也在貼文中提到，「如果牠不喜歡（被壓住）的話，就會主動逃走的，請大家不用擔心！」並且補上一張毛孩照片，配上對白回應粉絲，「本兔有這麼萌嗎？不能理解～」這則貼文在推特上獲得6千多讚以及2千多次轉推，許多網友們都被融化，紛紛留言，「兔子也是液體啊……。」、「這張照片看一看會想睡覺XD」、「我被療癒惹～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 日韓風Twitter兔子荷蘭侏儒兔

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

萌柴「裝箱上路」憂鬱臉坐後座　媽笑翻：誰叫的外送？

萌貓伸長美腿「越搔越癢」　奴才笑翻：亞洲空舔王？

奴才狂叫找整天！　黑喵完美融入背景「變壁畫」靜看好..

貼心奴才送「2丸巨蛋」填空虛　主子直接厭世：嗆我？

又玩這個？聖上看到球球嫌無聊　「5秒入睡」自我催眠

「基腿」饋咖饋得嘟嘟好　「超細微高度差」上千網笑噴

汪每天趴老位子想念6年玩伴　半年暴瘦10KG…心衰..

萌喵「頭塞縫縫」取暖20分鐘　一臉委屈：只有你們懂..

影／聖上躺大腿爽享「震動按摩」　蘇湖到舉手飛天：9..

監視器畫面「一坨歐嚕嚕」　萌貓狂搶鏡頭：快看我的痣

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑..

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回..

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM..

小萌歐告受寵內訓練乖巧不亂叫 領養9天遭退回「眼神..

白襪虎斑爽剃毛「翻肚腿開開」　瞌睡臉＋吐舌頭.....

又一戲精！小狗拖後腿奮力爬　 走一半突痊癒～網：眼..

萌喵高超饋頭＋專業哀怨視角 奴才崩潰：每天上班都遲..

心機法鬥裝「掰咖」吃力拖地爬 叫名字立刻站好馬麻傻..

前面有臨檢？柯基狂咬安全帶　「著急繫上」網笑：很怕..

永和店開幕！「憑發票」不限金額享義診　另有「超值1..

飼主摸到睡著　萌兔擠成一坨「黑糖麻糬」…乖當抱枕不..

機車竄出「三角頭」蛇蛇　外送員崩潰：大哥，我趕時間..

下大雨不出門！　爸祭「秘密武器」…秒收服宅柴：拒當..

一句「幹嘛養瞎子狗？是我就丟掉！」　激發出成為狗醫..

是有多懶？3海豹偷渡上船爽搭便車　迎風破浪笑嗨嗨：..

「毛毛壁燈」探頭打招呼！　網暴動：想買～哪裡有賣？

倫敦動物園7/5辦驕傲遊行　同志企鵝晉身主角接受祝..

「關不掉的鬧鐘」早上6點準時「喵」！　溫柔奶音每日..

奴才裝睡不給零食！柴趴身上「死亡凝視」怒瞪：我就靜..

華為招攬全球「天才少年」　任正非：未來要自己創造標..

AD放棄保證金助湖人簽第3巨頭　詹皇讓出23號給一..

「在G20裝炸彈！」大阪警秒逮73歲翁　罪名妨礙公..

華聞快遞／7月開始！北京將對雜貨店、食品攤販實行負..

【瑪法達談星】十二星座06.26~07.02運勢！..

曾仁和遊騎兵短A首度出賽　只投3人次11球手臂受傷..

大聯盟明星賽先發出爐　人氣王楚特連7年先發現役最強

12星座男偷吃的原因　處女得不到的最好、雙魚享受熱..

羨慕！台積電碩士工程師年薪32個月　產線員工領三倍..

正妹女大生與豬浮潛…下秒遭3鯊魚狠咬鬥毆　「手腳撕..

寵物動物熱門新聞

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

等主人買晚餐！汪服貼「機車弧度..

機車竄出蛇　外送員崩：我趕時間

散步遇到燒過冥紙！夫妻下秒鼻酸

錦鯉精液爆射悶死384尾　原因..

下大雨不出門！爸祭秘密武器收服..

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

狗困下水道好幾天　上岸悲鳴找媽

米克斯知道爺爺老　忍住不撲上

浪浪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜

街友哈士奇對望…下一秒分食給牠

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

謝謝妳！米克斯低頭倚靠女主人香..

小狗拖腿走突「痊癒」歐告看傻眼

讀者迴響

熱門新聞

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

等主人買晚餐！汪服貼「機車弧度..

機車竄出蛇　外送員崩：我趕時間

散步遇到燒過冥紙！夫妻下秒鼻酸

錦鯉精液爆射悶死384尾　原因..

下大雨不出門！爸祭秘密武器收服..

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

狗困下水道好幾天　上岸悲鳴找媽

米克斯知道爺爺老　忍住不撲上

浪浪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜

街友哈士奇對望…下一秒分食給牠

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

謝謝妳！米克斯低頭倚靠女主人香..

小狗拖腿走突「痊癒」歐告看傻眼

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

最新影片

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

小萌歐告受寵內訓練乖巧不亂叫 領養9天遭退回「眼神全變了」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面