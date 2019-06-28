飼主摸到睡著　萌兔擠成一坨「黑糖麻糬」…乖當抱枕不敢動

▲兔兔：人家不敢動QQ。（圖／翻攝自Twitter@ot_83）

寵物小組／綜合報導

一位日本網友日前在網路上分享有趣的故事，某天一如往常地在家裡摸著兔兔「あんず」，卻突然感到睏意席捲而來，整顆大頭「饋」在毛孩身上呼呼大睡，起床以後才發現毛孩被自己擠成一坨「黑糖麻糬」，一臉委屈地看著遠方，動也不敢動。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

照片中，網友的雙手還停留在寵物身上，臉卻朝下埋進柔軟兔毛之中，看起來似乎是把あんず當成枕頭，摸到一半就「斷電」睡翻。只見兔兔逆來順受地承受主人「愛的重量」，被壓得扁扁的，卻始終沒有跳走、吵醒飼主，臉上表情就像在說，「人家不敢動……。」

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あんず是一隻荷蘭侏儒兔，網友也在貼文中提到，「如果牠不喜歡（被壓住）的話，就會主動逃走的，請大家不用擔心！」並且補上一張毛孩照片，配上對白回應粉絲，「本兔有這麼萌嗎？不能理解～」這則貼文在推特上獲得6千多讚以及2千多次轉推，許多網友們都被融化，紛紛留言，「兔子也是液體啊……。」、「這張照片看一看會想睡覺XD」、「我被療癒惹～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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