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監視器畫面「一坨歐嚕嚕」　萌貓狂搶鏡頭：快看我的痣

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▲阿丸的黑痣超搶鏡頭！（影／飼主黃小姐授權提供） 

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「阿丸」這天在家裡打盹，突然聽見奴才叫著自己的名字，便開心地到處尋找，終於發現是監視器傳來的聲音，好奇地猛湊上去嗅聞，卻意外讓臉上獨特的「黑點點」塞滿畫面、搶走鏡頭，讓飼主黃小姐笑得貼文，「可以不要一直讓我看你的黑痣嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲監視器畫面「一坨歐嚕嚕」　萌貓狂搶鏡頭：快看我的痣（圖／飼主黃小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲阿丸：媽咪快來看我的痣！（圖／飼主黃小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲監視器畫面「一坨歐嚕嚕」　萌貓狂搶鏡頭：快看我的痣（圖／飼主黃小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿丸聽到奴才的聲音就會跑到監視器前面一直看。

黃小姐向《ETtoday寵物雲》表示，每次打開監視器發出聲音，毛孩就會跑到鏡頭前面東張西望，「牠對自己的名字很有反應，每次聽見一定會回頭看我，就算在睡覺，被問『阿丸，要不要吃肉泥泥？』就會馬上起床，小跑步朝食物奔來。」

▲監視器畫面「一坨歐嚕嚕」　萌貓狂搶鏡頭：快看我的痣（圖／飼主黃小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主表示，阿丸結紮以後脾氣好了許多，但是剛回家時一臉可憐。

▲監視器畫面「一坨歐嚕嚕」　萌貓狂搶鏡頭：快看我的痣（圖／飼主黃小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿丸曾經因為「太兇」被退養，現在過得幸福又撒嬌。

▲監視器畫面「一坨歐嚕嚕」　萌貓狂搶鏡頭：快看我的痣（圖／飼主黃小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Cookie是融化阿丸的最大功臣！

黃小姐回憶，今年3月從板橋動物之家領養了阿丸，由於毛孩曾經被退養，因此對人類的戒心非常高，「我整整被牠『打』了2個月，手上一堆疤痕。」幸好，先生家中好脾氣的貴賓狗「Cookie」成為最好的玩伴，教導弟弟不可以兇人、如何和奴才相處，逐漸融化了喵喵的心，「牠們都是彼此的第1個玩伴，現在每天都黏在一起、玩摔角，阿丸的脾氣也變得非常好。」

▲監視器畫面「一坨歐嚕嚕」　萌貓狂搶鏡頭：快看我的痣（圖／飼主黃小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿丸跟Cookie總是膩在一起。

▲監視器畫面「一坨歐嚕嚕」　萌貓狂搶鏡頭：快看我的痣（圖／飼主黃小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲相親相愛的毛孩。

這段「超搶鏡頭」的影片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後已經累積3千多讚數，許多網友都被阿丸呆萌的表情笑翻，紛紛留言，「妳帶我去點掉呀！」、「好大的鼻屎～」、「這顆黑痣最上相XD」、「人家美的地方就是黑痣嘛！」、「沒有看到痣，怕你不認得啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音。

關鍵字： 米克斯寵物監視器領養貴賓板橋動物之家

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