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捕獲肉球「狂ㄋㄧㄠ滴」　浪貓被吵醒一臉懵：有事嗎？

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▲主子：誰在吵朕睡覺啦？（影／網友MinMei提供）

實習記者吳美依／採訪報導

網友MinMei和老公一起出門吃早餐，抬頭驚喜地發現1隻小腳丫掛在高處晃呀晃，2人興奮地拿起枯枝「逗貓」，想要看看浪浪的真面目，最後換來對方睡眼惺忪、一臉問號的表情，好像在問「你是誰啦？幹嘛吵朕睡覺？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲捕獲肉球「狂ㄋㄧㄠ癢癢」　浪貓被吵醒一臉懵：有事嗎？（圖／網友MinMei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲浪浪一臉問號地看著鏡頭。（圖／網友MinMei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

MinMei接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，當天出門時身上就帶著肉泥，心想如果遇見熟識的浪浪，便可以順便餵食，沒想到卻遇見新面孔，「以前就曾經看過有貓咪跳上去那裡，所以順勢抬頭看，就發現了好可愛的肉球！」她也笑說，早上天氣很好，那個地方有樹蔭又有微風，感覺非常舒適呢！

MinMei和老公原本想要拿出肉泥當作見面禮，可是浪浪似乎太睏了，對於美食不太領情，「牠被弄了3、4次才起身，應該還沒有睡醒，若有似無地看了一眼，就趴下來繼續睡了，但是這一次有把自己藏好。」雖然貓咪只露出半張臉，但是2位奴才看到肉球就已經非常滿足，「有緣一定會再相見的！」

這段可愛的影片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」，已經累積了2千多讚數，許多網友紛紛留言幫貓咪配上OS，「是誰在搔我癢癢？」、「弄屁弄！」、「牠一臉：誰啦？」、「警察伯伯，這裡有人騷擾我啦！」、「光天化日之下調戲良家婦喵？」、「貓：吼！到底是誰啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 肉球浪浪

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