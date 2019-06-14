嗯嗯到一半「褲襠長貓了」　他被困馬桶上：腳麻怎麼走..

▲內褲長貓啦～（圖／飼主賴薏仁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

飼主賴薏仁這天正在上廁所，愛貓「麻糬」不斷在外頭喵喵叫著，吵著想要進來，他無奈開門，卻順手鬧起「惡作劇」，把毛孩塞到內褲褲襠裡。沒想到，主子就這樣睡著了，讓他左右為難，發文求助，「X北，要讓貓咪繼續睡下去，還是繼續讓腳麻下去呢？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲麻糬吵著要進來陪爸爸上廁所。

▲麻糬很喜歡鑽進奇怪的地方。

賴薏仁接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，麻糬平常就很喜歡窩在他和女友的兩腿之間睡覺，「那天被塞到內褲裡，還很開心地玩自己尾巴，大概5分鐘以後就睡著了。」他苦笑地說，因為不敢吵醒主子，默默地坐在馬桶上將近20分鐘，「走出來以後，整整10分鐘才能繼續走動，還好瓦斯有關，不然腳麻怎麼跑呀？」

▲麻糬還有2個帥氣的貓哥哥。

▲貓哥哥們對麻糬都很好唷～

賴薏仁也提到，前陣子從網路上認養麻糬，成為家中年紀最小的成員，2位貓哥哥也非常包容這個搗蛋的新弟弟，「牠平常就喜歡咬著玩具到處跑，不然就愛欺負別人，還好哥哥們脾氣都蠻好的。」

▲調皮的小麻糬。

這張逗趣的照片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」以後，已經吸引了3千多讚數，許多網友被主子搞怪的行為笑翻，紛紛留言，「直接換一條褲子，這條讓給牠了。」、「直接把貓抓起來擦屁股啦！」、「天啊！這麼惡劣的環境居然睡得著？」、「直接拉起來穿上！」、「你是拉多久才能讓主子睡著啊？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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