聖上躺大腿爽享「震動按摩」　蘇湖到舉手飛天：94那邊！

▲Tiger對奴才的「背部震動舒壓按摩」感到非常滿意。（影／Tiger爸比提供）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「Tiger」在家享有王子一般的「五星級待遇」，這天牠一如往常地跳到奴才腿上翻肚肚，享受「背部震動紓壓按摩」，被按到最舒服的地方，頓時感到通體舒暢，忍不住舉起手來，就像是在說，「對，就是那邊～」逗趣的舉動讓爸比笑得發文，「這是什麼意思？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲Tiger舒服到舉手：94那邊！（圖／Tiger爸比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲Tiger真的很愛翻肚肚呢～

爸比接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，某一天無聊時跟兒子玩起「馬殺雞」的遊戲，沒想到Tiger一試成主顧，「如果牠跑來坐在我的大腿上，那就是想要按摩了，每次都要30分鐘左右，過得比人還要好！」他猜測，貓貓突然「舉手」應該是因為肩胛骨酸了，才會想要動一動關節。

▲Tiger非常愛撒嬌，任人搓揉。

▲深情地看著奴才。

爸比回憶，Tiger是朋友在街上撿到的浪浪，現在已經變成家裡的「小王子」了，「牠就是個小朋友，非常撒嬌愛玩，任人宰割，個性像是狗狗一樣，最喜歡玩你丟我撿的遊戲。」這段影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」以後，讓許多網友都笑翻留言，「舉起來還開花～」、「哈利路亞～感謝讚美主！」、「他在說肩膀、全身都要。」、「好想把頭埋進去！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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