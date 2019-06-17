2坨貓貓饋修「抱抱塞滿太空艙」　準備啟航回喵星啦～

▲準備啟航回喵星啦～（圖／網友徐小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
實習記者吳美依／採訪報導
網友徐小姐半夜正在睡覺，卻突然被吵雜的聲音叫醒，她疑惑地起床查看，原來是2隻小貓咪鑽進安全帽裡面出不來，只見主子們緊緊依偎成一坨毛球，被困住後緊張地喵喵叫，看起來卻彷彿是坐上「太空艘」準備返航回到母星，讓她笑得發文，「你們不覺得很擠嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
徐小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，2隻小貓正在等待領養，非常頑皮好動，半夜還在房間裡「飛來飛去」，「牠們從面罩旁邊的小縫鑽進去，發現太擠了卻出不來。」小屁孩們玩起來總是非常瘋狂，「牠們還曾經『撲通』掉進水裡，起來以後瘋狂甩頭、甩手腳。」雖然已經有網友正在洽詢2寶的領養事宜，但仍然還有其他喵喵等家中，都很歡迎詢問。
這張Q萌的照片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」以後，已經累積近3千讚數，許多網友都被小貓咪的逗趣舉動笑翻，紛紛留言，「當我們窩在一起～」、「還沒尿下去前都可以。」、「可以考慮接業配XD」、「呼叫太空總部！」、「以後胖了就擠不進去了～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
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