ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

2坨貓貓饋修「抱抱塞滿太空艙」　準備啟航回喵星啦～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲2坨貓貓愛饋修「抱抱塞滿太空艙」　準備啟航回喵星啦～（圖／網友徐小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲準備啟航回喵星啦～（圖／網友徐小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 實習記者吳美依／採訪報導

網友徐小姐半夜正在睡覺，卻突然被吵雜的聲音叫醒，她疑惑地起床查看，原來是2隻小貓咪鑽進安全帽裡面出不來，只見主子們緊緊依偎成一坨毛球，被困住後緊張地喵喵叫，看起來卻彷彿是坐上「太空艘」準備返航回到母星，讓她笑得發文，「你們不覺得很擠嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

徐小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，2隻小貓正在等待領養，非常頑皮好動，半夜還在房間裡「飛來飛去」，「牠們從面罩旁邊的小縫鑽進去，發現太擠了卻出不來。」小屁孩們玩起來總是非常瘋狂，「牠們還曾經『撲通』掉進水裡，起來以後瘋狂甩頭、甩手腳。」雖然已經有網友正在洽詢2寶的領養事宜，但仍然還有其他喵喵等家中，都很歡迎詢問

請繼續往下閱讀...

這張Q萌的照片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」以後，已經累積近3千讚數，許多網友都被小貓咪的逗趣舉動笑翻，紛紛留言，「當我們窩在一起～」、「還沒尿下去前都可以。」、「可以考慮接業配XD」、「呼叫太空總部！」、「以後胖了就擠不進去了～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 米克斯安全帽送養中途

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

嗯嗯到一半「褲襠長貓了」　他被困馬桶上：腳麻怎麼走..

影／半癱盲汪躺路邊整晚淋雨　嗚咽眨眼「想看恩人」…..

影／找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越..

絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？

影／聽到奴才聲音！　萌貓守監視器前「無辜看鏡頭」：..

調皮柴亂鑽被黏住！　無奈換「下半身失蹤」造型超性感

三花睡覺狂哼「軟萌咩咩聲」　媽被吵到崩潰：開關在哪

媽細心鏟屎　傻喵卻「當機呆望2HR」：誰偷朕的便便..

夏天到了！萌橘自辦「居家海灘趴」　忘情翻肚蠕動滾沙

盲貓想揪寄居蟹一起玩　奴才趴地上陪等20分鐘…背影..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

超萌「聲控」開關燈！ 柴驕傲回眸　媽一下令...房..

台灣黑熊中「山豬吊」2度斷掌！　左手腫脹長蛆.....

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：..

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作.....

奴才腿上睡再熟...聽到名字秒抬頭　豆漿瞪大眼睛必..

找到喵喵開關！主人用生命揉鼻 橘貓爽到瞇眼定格..

黑汪偷吃蛋糕椅上都是屑屑！被抓包下秒叼玩具謝罪：原..

把寄宿貓逼到牆角...牠飆罵「X你娘勒」威脅　媽：..

主人長期餵食滷鴨鵝肉　2隻愛犬胖成「迷你黑白豬」

捕獲肉球「狂ㄋㄧㄠ滴」　浪貓被吵醒一臉懵：有事嗎？

2坨貓貓饋修「抱抱塞滿太空艙」　準備啟航回喵星啦～

輕軌軌道「美味垃圾」引浪犬群聚　政府加強取締保護浪..

不小心被碰到...懶貓莫名暴怒「無影腳狂踢87下」..

床上出現「謎樣翅膀」！貪吃貓心虛頭低低　網放大一看..

回家驚見狐獴大叔姿坐陽台「曬日光浴」　網笑：工讀生..

染鸚鵡喙羽症…再也飛不動　「沒毛鳥兒」跩臉拒穿衣服..

正要被宰來吃！超狂母雞衝到23樓待7天...墜至1..

吳廣義／先別笑民進黨，國民黨初選可能「沒死也半條命..

男疑酗酒情緒不穩爬上19樓平台超危險　警消合力救援

有夠貴！果迷每年換新iPhone　一生得花324萬..

台灣自主研發生產「椎體撐開器」　中醫大搶先應用骨折..

「NA上空蛙」將至！保時捷公布718 Boxste..

名嘴黃智賢喊「要把台灣帶回中國」　網友：快註銷國籍

驚！楊大正唱到一半觸電　當場昏倒台上嚇壞眾人

熊仔合體吳卓源合體《買榜》　放話想寫「2.0版本！..

許維恩秀美背…微轉身露「邪惡視角」網尖叫：真的沒穿..

少時生病了！蒂芬妮、秀英也患心病…　15天前認：接..

寵物動物熱門新聞

等紅燈通通坐下　3汪旁身影笑翻..

走失2年　貓咪出現在收容所

主人帶眼瞎貓去收容所找朋友！

背脊忽然涼！歐告冤臉催：你沒開

二哈「雙手擦地」來回5趟媽傻眼

罹鸚鵡喙羽症飛不動　跩臉拒穿衣..

胖喵「孕肚」太搶眼　被笑還暴怒

貓咪霸佔機車　萌喊一聲讓網淪陷

好友受傷被救　小黃心急跟到底

異瞳美貓腐爛長蛆　愛媽崩潰痛哭

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

歐告被碎唸奧嘟嘟臉...長嘴唇..

狗衝出遭重機撞死　騎士受傷找主..

驚悚火牛節！牠痛苦飛奔火卻越燒..

讀者迴響

熱門新聞

等紅燈通通坐下　3汪旁身影笑翻..

走失2年　貓咪出現在收容所

主人帶眼瞎貓去收容所找朋友！

背脊忽然涼！歐告冤臉催：你沒開

二哈「雙手擦地」來回5趟媽傻眼

罹鸚鵡喙羽症飛不動　跩臉拒穿衣..

胖喵「孕肚」太搶眼　被笑還暴怒

貓咪霸佔機車　萌喊一聲讓網淪陷

好友受傷被救　小黃心急跟到底

異瞳美貓腐爛長蛆　愛媽崩潰痛哭

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

歐告被碎唸奧嘟嘟臉...長嘴唇..

狗衝出遭重機撞死　騎士受傷找主..

驚悚火牛節！牠痛苦飛奔火卻越燒..

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

超萌「聲控」開關燈！ 柴驕傲回眸　媽一下令...房間秒變暗又變亮XD

台灣黑熊中「山豬吊」2度斷掌！　左手腫脹長蛆...眼神無助躺地

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面