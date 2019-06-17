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聖上「狂甩霹靂腰包」　小跑步衝撞塞奶：奴才我來惹♥

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▲皮丘的肥肚肚讓牠像是揹著「霹靂腰包」。（影／網友彥均提供） 

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「皮丘」是隻非常黏人、愛撒嬌的貓咪，一聽見奴才呼喚自己的名字，就會迫不急待飛奔回來，只是肚子上那坨「霹靂腰包」彈來彈去，隨著輕快步伐抖動，讓網友都笑翻了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲聖上「狂甩霹靂腰包」　小跑步衝撞塞奶：奴才我來惹♥（圖／網友彥均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲皮丘的「霹靂腰包」非常搶戲。（圖／網友彥均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲聖上「狂甩霹靂腰包」　小跑步衝撞塞奶：奴才我來惹♥（圖／網友彥均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲皮丘是家裡的「貓王」。

▲聖上「狂甩霹靂腰包」　小跑步衝撞塞奶：奴才我來惹♥（圖／網友彥均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲皮丘是愛撒嬌的小男孩。

▲聖上「狂甩霹靂腰包」　小跑步衝撞塞奶：奴才我來惹♥（圖／網友彥均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲征服奴才！

飼主彥均向《ETtoday寵物雲》提到，皮丘是家裡的「王」，在家裡時總是擔任和事佬，維持秩序、照顧同伴，「牠會幫忙調解糾紛，管教太『高拐』的貓咪，吃罐罐時還會啊啊叫，吸引大家一起來享用。」她也笑著說，雖然毛孩身材魁梧，卻非常愛撒嬌，真是「反差萌」！

▲聖上「狂甩霹靂腰包」　小跑步衝撞塞奶：奴才我來惹♥（圖／網友彥均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲皮丘的妹妹。

▲聖上「狂甩霹靂腰包」　小跑步衝撞塞奶：奴才我來惹♥（圖／網友彥均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家中貓咪都是彥均的婆婆救援、收編來的。

▲聖上「狂甩霹靂腰包」　小跑步衝撞塞奶：奴才我來惹♥（圖／網友彥均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家人延續婆婆的愛，繼續照顧婆婆收編的貓咪。

彥均家中原本有6隻貓咪，都是婆婆何素玲努力抓紮、領養的浪浪，不過年初時其中一隻生病過世，「婆婆對犬貓非常有愛心，撈回來以後都帶去結紮、打疫苗，如果送養不出去，就自己收編照顧，來來去去超過30隻。」她回憶，當初皮丘這一窩小奶貓就是被裝紙箱丟在國小，「去年婆婆走了，家人曾經想把毛孩全部送養出去，但最後還是決定繼續照顧，用另一種方式懷念、延續這一份令人敬佩的愛。」

▲聖上「狂甩霹靂腰包」　小跑步衝撞塞奶：奴才我來惹♥（圖／網友彥均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲婆婆的愛貓們，現在都過得很幸福唷！

這段可愛的影片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，已經累積2千多讚數，許多網友都被皮丘的「霹靂腰包」融化，紛紛留言，「整個肚子就很搶戲！」、「好優雅的肚子～」、「這是龍貓公車真實版。」、「這個肚肚我可以！」、「我家也有甩肚男XD」、「那團肉是怎麼回事？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 浪浪腰包TNR中途送養

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