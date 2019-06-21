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汪每天趴老位子想念6年玩伴　半年暴瘦10KG…心衰竭逝

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▲汪每天趴老位子想念6年玩伴　半年暴瘦10KG…心衰竭逝（圖／飼主Tree提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Milka（淺色）和綠茶（深色）感情非常好。（圖／飼主Tree提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

黃金獵犬Milka和綠茶是一對形影不離的好朋友，6年以來天天黏在一起，感情非常好。去年12月，16歲的Milka因為腫瘤、髖關節等問題離世，失去摯友的綠茶開始常常孤獨地趴在「老位子」思念同伴，身體狀況也逐漸走下坡，不論如何求醫都不見好轉，近日因心臟衰竭離開人間。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲汪每天趴老位子想念6年玩伴　半年暴瘦10KG…心衰竭逝（圖／飼主Tree提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲做什麼事情都要黏在一起。

▲汪每天趴老位子想念6年玩伴　半年暴瘦10KG…心衰竭逝（圖／飼主Tree提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲綠豆都會把肉肉讓給Milka。

飼主Tree接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，「Milka是從收容所領養，綠豆則是逛夜市時撿到的，牠們感情真的超級好，到哪裡都在一起。」她回憶，綠豆總是會把食物讓給貪吃的Milka，當對方晚年病痛纏身，也總是靜靜地趴在旁邊陪伴。

▲汪每天趴老位子想念6年玩伴　半年暴瘦10KG…心衰竭逝（圖／飼主Tree提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲連動作都同步，默契好好～

▲汪每天趴老位子想念6年玩伴　半年暴瘦10KG…心衰竭逝（圖／飼主Tree提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩汪的萌笑。

綠豆一向身體健康，失去摯友以後，卻在半年內從35公斤暴瘦到25公斤，做遍各種檢查報告都找不出病因。Tree提到，「上個禮拜，孩子再度被評估需要住院，沒想到我才剛離開，就接到電話通知牠離開了。」她不捨地說道，「不只是人類，動物的感情也是永恆的。牠真的很思念、很思念Milka！」

▲汪每天趴老位子想念6年玩伴　半年暴瘦10KG…心衰竭逝（圖／飼主Tree提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲抱在一起睡覺。

▲汪每天趴老位子想念6年玩伴　半年暴瘦10KG…心衰竭逝（圖／飼主Tree提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Milka和綠茶在天堂繼續陪伴彼此了。

Tree將愛犬的故事分享到臉書社團「黃金獵犬小聯盟」，坦言內心難以接受狗狗們半年內相繼過世，也還沒有勇氣再飼養其他寵物，「不過，孩子們終於可以繼續陪伴彼此，一起奔跑、玩耍了。希望等我準備好，牠們可以再回來當我的孩子，繼續讓我好好疼愛，也希望大家能夠領養代替購買，把毛孩當作家人，牠們會給予超乎想像的回報。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 黃金獵犬阿金

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