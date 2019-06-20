「基腿」饋咖饋得嘟嘟好　「超細微高度差」上千網笑噴

▲迪迪饋咖功夫了得。（圖／飼主Lin Lan Zhen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

柯基「迪迪」活潑好動，玩到累了就會用超豪邁的姿勢翻肚肚打盹，但是牠最近卻不太喜歡進房間睡覺，原來是因為發現了最舒服的「秘密基地」，可以一邊享受地板的冰涼，一邊把小短腿「饋」在門檔上面，高度非常剛好，讓飼主Lin Lan Zhen大笑，發文分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲小時候的迪迪打哈欠，超萌～

▲活潑愛玩的迪迪。

▲迪迪最喜歡翻肚。

Lin Lan Zhen接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，兒子目前3個月大，正是最活潑愛玩的年紀，這個小男孩具有天生的喜感，每天都把媽咪鬧得哭笑不得，「我偶然經過，就看見迪迪默默地把腳跨上去。」她笑著說到，汪汪個性非常隨和，但也常常做一些讓人「看不透」的事情，「當牠發現有人的東西掉了，就會跑過去幫忙撿給失主。」

▲飼主笑說，迪迪常常做出讓人看不透的事情。

▲睡翻啦～

這張「超不明顯」的饋咖照被分享到臉書社團「柯基會社」後已經累積2千多讚數，許多網友都被迪迪的睡姿笑翻，紛紛留言，「腳短成那樣還可以潰？」、「旁邊有兇器？（臭襪子）」、「抬腿基～」、「很豪邁唷～」、「跨得好不明顯呢！」、「太熱了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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