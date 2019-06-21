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萌喵「頭塞縫縫」取暖20分鐘　一臉委屈：只有你們懂我QQ

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▲茶葉蛋：只有你們懂我……。（影／飼主巫先生提供）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯貓「茶葉蛋」平常最喜歡躺在暖呼呼的地方，所以總是霸佔著家裡的熱水壺和電鍋，拉長身體、趴在上面享受溫度。這天，牠卻「非常客氣」，只是輕輕地把頭卡在2個家電中間、一臉無辜，彷彿在內心不斷上演委屈小劇場，讓飼主巫先生看了笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲萌喵「頭塞縫縫20分鐘」取暖　一臉委屈：只有你們懂我…（圖／飼主巫先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲茶葉蛋一臉委屈。（圖／飼主巫先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲萌喵「頭塞縫縫20分鐘」取暖　一臉委屈：只有你們懂我…（圖／飼主巫先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平常可是躺得很自在呢！

▲萌喵「頭塞縫縫20分鐘」取暖　一臉委屈：只有你們懂我…（圖／飼主巫先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這個姿勢真的好睡嗎？

▲萌喵「頭塞縫縫20分鐘」取暖　一臉委屈：只有你們懂我…（圖／飼主巫先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪最愛的紙箱跟袋子。

巫先生接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，無意間看到女兒奇怪的舉動，覺得太有趣了因此趕快捕捉下來，「大概是覺得頭靠著也很舒服，就懶得爬上去趴著吧！」他也笑著說，茶葉蛋大概維持那個姿勢20分鐘左右，「我後來才想通牠眼神代表的意思，『看什麼看？沒看過貓睡覺？』」

▲萌喵「頭塞縫縫20分鐘」取暖　一臉委屈：只有你們懂我…（圖／飼主巫先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲茶葉蛋個性像是女王一樣。

▲萌喵「頭塞縫縫20分鐘」取暖　一臉委屈：只有你們懂我…（圖／飼主巫先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲令人想不透的貓邏輯。

▲萌喵「頭塞縫縫20分鐘」取暖　一臉委屈：只有你們懂我…（圖／飼主巫先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲茶葉蛋監督奴才盛飯。

巫先生提到，茶葉蛋在家裡就像是一個女王，很有個性，如果不想被奴才抱，還會扁人、咬人，「只有在剝蝦或者有東西吃的時候，才會跑來旁邊喵喵叫。」他也提到，毛孩很喜歡「監督」，尤其聞到煎魚香味的時候，立刻就會跳到抽油煙機上緊盯不放，「貓咪都有自己的一套邏輯，我們人類是不會懂的！」

▲萌喵「頭塞縫縫20分鐘」取暖　一臉委屈：只有你們懂我…（圖／飼主巫先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲茶葉蛋的眼睛超美。

▲萌喵「頭塞縫縫20分鐘」取暖　一臉委屈：只有你們懂我…（圖／飼主巫先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲粉嫩肉球！

▲萌喵「頭塞縫縫20分鐘」取暖　一臉委屈：只有你們懂我…（圖／飼主巫先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲茶葉蛋甜睡。

這段無厘頭的影片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」已經累積3千多讚數，許多網友都被喵星人的逗趣舉動笑翻，紛紛留言，「你罵人家哦？」、「今天懶得上去啊！」、「只有它們能給我溫暖～」、「選擇障礙，不知道要躺哪個好，就卡中間最好。」、「一定受到了天大的委屈！」、「在扮演沒飯吃的小孩。」、「現在很流行蒸汽敷臉，你不懂啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音。

關鍵字： 米克斯熱水壺電鍋取暖

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