萌柴「裝箱上路」憂鬱臉坐後座　媽笑翻：誰叫的外送？

▲柴柴宅急便。（圖／Instagram帳號「laipishiba」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

「柴柴宅急便」出貨囉！柴犬「賴皮」上班時間和飼主一起出門，準備前往阿嬤家，只見牠乖乖地坐在安置於機車後座的外出籠裡，表情卻一臉委屈，讓在後方騎車的媽咪忍不住大笑，將畫面捕捉下來，發文分享，「誰叫的Uber Eats？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲賴皮：媽咪快一點！我很餓！

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，她和先生上班前，都會將兒子載回娘家「托嬰」，下班再接回家，「牠上禮拜剛學習坐進去的時候，都會沿路大哭大叫，害我很擔心路人以為在虐狗。」她也笑著說到，賴皮這禮拜已經習慣「通勤」，非常穩定地坐在裡頭，而且表情實在太可愛了。

▲12歲的寶弟（左）和賴皮。

▲年紀小小就很關心時事的賴皮。

媽咪形容賴皮臉長得很老成，但卻是一個「臭屁孩」，「什麼都咬，天不怕地不怕！」娘家還有1隻12歲的「寶弟」也在慢慢適應新成員，2寶相處融洽，「賴皮等開飯的時候，會坐在我腳邊一直催促，還會看電視，寶弟小時候好像沒有這麼皮呢！」

▲賴皮捏臉皮。

這張逗趣的照片被分享到臉書社團「柴犬司令部」，已經累積4千多讚數，許多網友都被賴皮無奈又配合的表情笑翻，紛紛留言，「那是我訂的貨，別送錯地方了！」、「幫我外送一隻謝謝～」、「沿路尾隨！」、「我叫的，還沒送到喔！」、「Uber pets？」、「Foodshiba！」、「榮浩你要去哪？幫我簽名好嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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