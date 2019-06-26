ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

奴才狂叫找整天！　黑喵完美融入背景「變壁畫」靜看好戲

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲奴才狂叫找整天！　黑喵完美融入背景「變壁畫」靜看好戲（圖／飼主Anita授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Honey完美融入背景。（圖／飼主Anita授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

貓奴Anita讓愛貓Honey進房間睡午覺，過了不久卻四處都找不到主子，怎麼翻箱倒櫃、呼喚，都沒有任何回應，後來她索性先去準備晚餐，吩咐剛回家的女兒「接棒」尋貓。沒想到孩子只花了30秒就完成任務，原來貓咪靜靜站在粉紅色櫃子上，完美融入黑色背景，彷彿是一幅「壁畫」，睜大無辜眼睛看著奴才們。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲奴才狂叫找整天！　黑喵完美融入背景「變壁畫」靜看好戲（圖／飼主Anita授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲飼主形容Honey從小就安靜乖巧。

Anita接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，當時忙著顧廚房，所以沒有找過床底，還以為毛孩應該是躲在那兒，沒想到近在咫尺，「我走進房間以後喊了幾聲，還是沒看到Honey，直到女兒說『牠就坐在樓梯上面啊！』才看到。」她也開玩笑地說，「我簡直快昏倒！」

▲奴才狂叫找整天！　黑喵完美融入背景「變壁畫」靜看好戲（圖／飼主Anita授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲快要烤焦啦～

▲奴才狂叫找整天！　黑喵完美融入背景「變壁畫」靜看好戲（圖／飼主Anita授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主有一次差點把Honey當成包包提出門。

Anita提到，Honey是領養來的，現在已經12歲，一直以來都很乖巧，喜歡默默地觀察家裡其他貓咪和人類的一舉一動，「牠從小就很獨立，總是一副『別來煩我』的表情，所以我平常也很少找牠。」不過黑貓的「保護色」還是鬧出不少笑話，「我時常把這孩子看成黑色包包，有一次趕著出門，還真的一手抓著貓，就想要提起來。」

▲奴才狂叫找整天！　黑喵完美融入背景「變壁畫」靜看好戲（圖／飼主Anita授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲靜靜地觀察大家。

這張「超完美融入」的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，吸引近1萬人按讚，網友們紛紛玩起大家來找碴，並且留言，「（貓咪）眼睛閉起來就真的找不到了！」、「這位皇上很擅長使用「忍法－隱身術」！」、「正宗躲貓貓～」、「那不是壁畫嗎？」、「關燈可能比較好找XD」、「完美與背景結合」、「貓：愚蠢的人類！」、「靜靜看妳慌張。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 黑貓米克斯保護色

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

傲嬌貓「翹二郎腿」直盯姐姐　堅持要人哄睡：想要你抱抱

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

又玩這個？聖上看到球球嫌無聊　「5秒入睡」自我催眠

萌柴「裝箱上路」憂鬱臉坐後座　媽笑翻：誰叫的外送？

監視器畫面「一坨歐嚕嚕」　萌貓狂搶鏡頭：快看我的痣

汪每天趴老位子想念6年玩伴　半年暴瘦10KG…心衰..

萌喵「頭塞縫縫」取暖20分鐘　一臉委屈：只有你們懂..

影／聖上躺大腿爽享「震動按摩」　蘇湖到舉手飛天：9..

「基腿」饋咖饋得嘟嘟好　「超細微高度差」上千網笑噴

聖上「狂甩霹靂腰包」　小跑步衝撞塞奶：奴才我來惹♥

捕獲肉球「狂ㄋㄧㄠ滴」　浪貓被吵醒一臉懵：有事嗎？

2坨貓貓饋修「抱抱塞滿太空艙」　準備啟航回喵星啦～

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑..

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回..

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

台中騎士「高壓水槍」洗狗　毛孩張嘴哀號...網友罵..

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...

姐拿零食誘惑！汪咬下卻秒鬆口　聽「洗澡」堅定撇頭：..

神人級！為倉鼠製作縮小版豪宅　「精美度爆表」網嘆：..

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰..

二哈趴岸邊「胖肉肉水中漂」　泳池當冷泉爽泡：真舒服..

聖上看到馬麻拿球球嫌無聊　5秒入睡...網笑：眼不..

萌貓伸長美腿「越搔越癢」　奴才笑翻：亞洲空舔王？

橘貓面朝下睡覺...奴才飆唱《浪子回頭》牠驚醒　定..

法國「滑板神犬」帥氣折返U型池+下樓梯　全場驚呼：..

浪浪杵門口　藥師愣2秒發現牠流血：來對地方！我幫你

菜園養雞遭野狗咬死　他設陷阱抓兇手的結果…誤殺鄰居..

老鷹臭跩搭便車駕駛尖叫　網友笑：坐Uber而已沒事..

蛤你說啥！胖胖聽到關鍵字　厭世爬到臉盆下方：怎麼又..

台北動物園「不對外開放」邁入第8天　醫生為牠們準備..

爸突然帶「二寶」回家　獨生汪原地石化眼神死：為啥沒..

奴才狂叫找整天！　黑喵完美融入背景「變壁畫」靜看好..

不斷更新／潘威倫拚生涯第141勝　桃猿、統一先發名..

中職／兄弟選秀首輪人選　劉志威評價野手優於投手

萌貓伸長美腿「越搔越癢」　奴才笑翻：亞洲空舔王？

修復比新造還貴40億！　挪威：那就讓擱淺護衛艦報廢

「G20川習會」外銀推演3情境..這機率最高　

中職／陳重羽明年專注外野　統一獅選秀鎖定即戰力捕手

民眾看壞房價從75%降至35%　房仲：談樂觀還太早

0627好星運開關│射手開好運，為雙子打打氣

鴻海投資新加坡2.04億美元　經濟部投審會審核通過

長榮故意壓運能、空服回歸沒得飛？交通部這樣說！

寵物動物熱門新聞

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

浪浪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

主人拿「高壓水槍」洗狗　毛孩哀..

狗媽媽被車撞　斷氣前爬回狗窩餵..

愛犬等門11年　回家剩鑰匙聲爆..

雨夜中找黑狗！開閃燈秒被嚇到笑

汪溝通講前世記憶　媽淚：是兒子

奶貓趴窗台餓昏　3個月變美萌喵

二哈雨中弄獅、吞雨自嗨　奴才昏

小白貓迫他當貓奴　太可愛只好認..

爸上班遲到原因太揪心！網全認同

傑克羅素㹴發現女棄嬰　強拉主人..

讀者迴響

熱門新聞

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

浪浪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

主人拿「高壓水槍」洗狗　毛孩哀..

狗媽媽被車撞　斷氣前爬回狗窩餵..

愛犬等門11年　回家剩鑰匙聲爆..

雨夜中找黑狗！開閃燈秒被嚇到笑

汪溝通講前世記憶　媽淚：是兒子

奶貓趴窗台餓昏　3個月變美萌喵

二哈雨中弄獅、吞雨自嗨　奴才昏

小白貓迫他當貓奴　太可愛只好認..

爸上班遲到原因太揪心！網全認同

傑克羅素㹴發現女棄嬰　強拉主人..

黑耳米克斯幼幼根本是「史努比」

最新影片

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

台中騎士「高壓水槍」洗狗　毛孩張嘴哀號...網友罵翻了

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面