奴才狂叫找整天！　黑喵完美融入背景「變壁畫」靜看好戲

▲Honey完美融入背景。（圖／飼主Anita授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

貓奴Anita讓愛貓Honey進房間睡午覺，過了不久卻四處都找不到主子，怎麼翻箱倒櫃、呼喚，都沒有任何回應，後來她索性先去準備晚餐，吩咐剛回家的女兒「接棒」尋貓。沒想到孩子只花了30秒就完成任務，原來貓咪靜靜站在粉紅色櫃子上，完美融入黑色背景，彷彿是一幅「壁畫」，睜大無辜眼睛看著奴才們。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲飼主形容Honey從小就安靜乖巧。

Anita接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，當時忙著顧廚房，所以沒有找過床底，還以為毛孩應該是躲在那兒，沒想到近在咫尺，「我走進房間以後喊了幾聲，還是沒看到Honey，直到女兒說『牠就坐在樓梯上面啊！』才看到。」她也開玩笑地說，「我簡直快昏倒！」

▲快要烤焦啦～

▲飼主有一次差點把Honey當成包包提出門。

Anita提到，Honey是領養來的，現在已經12歲，一直以來都很乖巧，喜歡默默地觀察家裡其他貓咪和人類的一舉一動，「牠從小就很獨立，總是一副『別來煩我』的表情，所以我平常也很少找牠。」不過黑貓的「保護色」還是鬧出不少笑話，「我時常把這孩子看成黑色包包，有一次趕著出門，還真的一手抓著貓，就想要提起來。」

▲靜靜地觀察大家。

這張「超完美融入」的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，吸引近1萬人按讚，網友們紛紛玩起大家來找碴，並且留言，「（貓咪）眼睛閉起來就真的找不到了！」、「這位皇上很擅長使用「忍法－隱身術」！」、「正宗躲貓貓～」、「那不是壁畫嗎？」、「關燈可能比較好找XD」、「完美與背景結合」、「貓：愚蠢的人類！」、「靜靜看妳慌張。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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