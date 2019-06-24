又玩這個？聖上看到球球嫌無聊　「5秒入睡」自我催眠

▲QQ：怎麼又玩這……ZZZ。（影／網友彤蒿兒提供）

實習記者吳美依／採訪報導

超不給面子！米克斯QQ躺在地板上耍廢，媽咪卻突然湊過來，拿著球球在牠面前晃呀晃，似乎想要一起玩，可是喵喵早就玩膩這個遊戲，勉強看一下玩具，沒想到才5秒就忍不住睡意，當場睡著。毛孩的反應讓飼主彤蒿兒看了超級傻眼，「我不是在催眠啦⋯⋯。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲QQ看著球球晃呀晃，5秒就被催眠。（圖／網友彤蒿兒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲QQ像坨小麻糬。

▲那一格就是留給QQ的呀！

彤蒿兒接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，QQ的個性聰明又「白目」，「原本麻繩玩得好好地，牠一發現我在錄影，就突然睡著，等到手機放下以後又立刻醒來，根本就是故意的啊！」她好氣又好笑地說，鬼靈精怪的毛孩常常仗著自己備受寵愛就「無視」奴才，「簡直把我們當空氣。」

▲霸占袋子。

▲QQ愛趁四下無人的時候偷打哥哥、偷吃哥哥的東西。

這段「聖上倦了」的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，已經累積近6千讚數，許多網友都被QQ「嫌無聊」的反應笑翻，紛紛留言，「貓：媽咪真好，哄我睡覺～」、「貓：唉，眼不見為淨！」、「會錯意啦～」、「奴才，找一些刺激又新鮮的東西吧～」、「主子先睡一會，等等再叫我。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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