ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

又玩這個？聖上看到球球嫌無聊　「5秒入睡」自我催眠

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲QQ：怎麼又玩這……ZZZ。（影／網友彤蒿兒提供）

實習記者吳美依／採訪報導

超不給面子！米克斯QQ躺在地板上耍廢，媽咪卻突然湊過來，拿著球球在牠面前晃呀晃，似乎想要一起玩，可是喵喵早就玩膩這個遊戲，勉強看一下玩具，沒想到才5秒就忍不住睡意，當場睡著。毛孩的反應讓飼主彤蒿兒看了超級傻眼，「我不是在催眠啦⋯⋯。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲又玩這個？聖上看到球球嫌無聊　「5秒入睡」自我催眠（圖／網友彤蒿兒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲QQ看著球球晃呀晃，5秒就被催眠。（圖／網友彤蒿兒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。） 

▲又玩這個？聖上看到球球嫌無聊　「5秒入睡」自我催眠（圖／網友彤蒿兒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲QQ像坨小麻糬。

▲又玩這個？聖上看到球球嫌無聊　「5秒入睡」自我催眠（圖／網友彤蒿兒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲那一格就是留給QQ的呀！

彤蒿兒接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，QQ的個性聰明又「白目」，「原本麻繩玩得好好地，牠一發現我在錄影，就突然睡著，等到手機放下以後又立刻醒來，根本就是故意的啊！」她好氣又好笑地說，鬼靈精怪的毛孩常常仗著自己備受寵愛就「無視」奴才，「簡直把我們當空氣。」

▲又玩這個？聖上看到球球嫌無聊　「5秒入睡」自我催眠（圖／網友彤蒿兒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲霸占袋子。

▲又玩這個？聖上看到球球嫌無聊　「5秒入睡」自我催眠（圖／網友彤蒿兒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲QQ愛趁四下無人的時候偷打哥哥、偷吃哥哥的東西。

這段「聖上倦了」的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，已經累積近6千讚數，許多網友都被QQ「嫌無聊」的反應笑翻，紛紛留言，「貓：媽咪真好，哄我睡覺～」、「貓：唉，眼不見為淨！」、「會錯意啦～」、「奴才，找一些刺激又新鮮的東西吧～」、「主子先睡一會，等等再叫我。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音。

關鍵字： 米克斯催眠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

汪每天趴老位子想念6年玩伴　半年暴瘦10KG…心衰..

萌喵「頭塞縫縫」取暖20分鐘　一臉委屈：只有你們懂..

影／聖上躺大腿爽享「震動按摩」　蘇湖到舉手飛天：9..

「基腿」饋咖饋得嘟嘟好　「超細微高度差」上千網笑噴

聖上「狂甩霹靂腰包」　小跑步衝撞塞奶：奴才我來惹♥

捕獲肉球「狂ㄋㄧㄠ滴」　浪貓被吵醒一臉懵：有事嗎？

2坨貓貓饋修「抱抱塞滿太空艙」　準備啟航回喵星啦～

嗯嗯到一半「褲襠長貓了」　他被困馬桶上：腳麻怎麼走..

影／半癱盲汪躺路邊整晚淋雨　嗚咽眨眼「想看恩人」…..

影／找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越..

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑..

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回..

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

傲嬌貓「翹二郎腿」直盯姐姐　堅持要人哄睡：想要你抱..

偷吃餅乾...小阿金擺「無辜萌臉」可憐CC緊張到眼..

毛孩顧店睡著！阿公台語告狀　 網一看笑翻：輸入法超..

沒人看我表演...柴下水3秒上岸 爸傻眼：你這樣太..

緊張柴「開機關槍」碎唸　萌Q貓奶音：我不要剪指甲啦

消瘦汪流浪2年...奇蹟「尋回主人」　撲向熟悉懷抱..

貼心小護士！聽見媽媽「哈啾」　秒送上礦泉水+衛生紙..

11年天天趴窗等門！愛犬病逝回家只剩鑰匙聲...爸..

鳥界「黑幫」當街鬥毆！白尾八哥狠壓狂啄　對手頭破血..

吃2瓶罐罐還肖想早餐？　他默默拋麵包餵浪浪：我都瘦..

又玩這個？聖上看到球球嫌無聊　「5秒入睡」自我催眠

貢丸在空中！樓下小黃卡位「眼神發亮」　萬人笑：快點..

下雨堅持出門上廁所...一路相遇全是同品種！飼主P..

叛逆阿金秀「3秒逃脫術」　見媽舉手走出...秒縮角..

奴才狂吃餅乾不分！　歐告「嘴邊瀑布」直流...餓到..

萌柴「裝箱上路」憂鬱臉坐後座　媽笑翻：誰叫的外送？

7歲愛犬突然發狠攻擊　老奶奶遭噬咬「滿手是洞」慘縫..

夜語慰靈曲《烏牛欄大護法—望天版》：閃靈＆何韻詩譜..

李敏鎬抵台開深V吃飯！　低頭咬小籠包…放送胸肌養眼..

快訊／威力彩「頭獎6.7億」號碼出爐！翻身今年最大..

不拍詹皇「怪物奇兵2」　柯瑞：全因日期衝突

好捕手人才難尋　大專最佳姚冠瑋有望獲味全龍青睞

匿名企業家找上她！楊貴媚宣布「新的身分」手緊牽陳美..

中職／桃猿25日對獅拚封王　翁瑋均先發搶勝

快訊／長榮罷工進入100小時　空服淚崩：這不會是最..

反避稅制度將更完善　台商應調整資金安排和投資架構

老婆也是空姐！哈孝遠綁頭巾挺罷工「她們死亡機會更大..

寵物動物熱門新聞

阿公告狀大家看得懂嗎？　媽求解

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

高雄浪浪撿花送農友　卻遭砸斷腿

小拉躺獒軟墊得意笑　網驚：脾氣..

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

無尾熊公路互揍　笑倒千萬人

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

主人倒地狗狗討救兵　雨中舔臉安..

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

永康交流道有狗群　2隻遭撞慘死

麻花辮妹神似艾莎　正面驚呆網友

車頂竄「巨怪」伸爪滑下他險嚇尿

會咬人勿近！呆萌汪疑惑：說我？

讀者迴響

熱門新聞

阿公告狀大家看得懂嗎？　媽求解

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

高雄浪浪撿花送農友　卻遭砸斷腿

小拉躺獒軟墊得意笑　網驚：脾氣..

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

無尾熊公路互揍　笑倒千萬人

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

主人倒地狗狗討救兵　雨中舔臉安..

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

永康交流道有狗群　2隻遭撞慘死

麻花辮妹神似艾莎　正面驚呆網友

車頂竄「巨怪」伸爪滑下他險嚇尿

會咬人勿近！呆萌汪疑惑：說我？

貓害跌倒撞昏！暖爸求情不能送養

最新影片

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

傲嬌貓「翹二郎腿」直盯姐姐　堅持要人哄睡：想要你抱抱

偷吃餅乾...小阿金擺「無辜萌臉」可憐CC緊張到眼神飄移：嚇到倫家惹

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面