萌貓伸長美腿「越搔越癢」　奴才笑翻：亞洲空舔王？

▲亞洲空舔王！（影／飼主Ann提供）

實習記者吳美依／採訪報導

小黑貓Remi近日去結紮，脖子圍上「羞羞圈」防止傷口被抓破，但是這不妨礙牠維持愛乾淨的好習慣，只見貓貓伸長美腿理毛，絲毫沒有發現牠舔的是塑膠表面，還瞇著眼睛一臉陶醉。飼主Ann將女兒的呆萌模樣記錄下來，貼文分享「亞洲空舔王！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲Remi義無反顧地理毛。（圖／飼主Ann提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲Remi是隻貪吃又愛撒嬌的貓貓。

Ann接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，毛孩每天都在空舔，卻還是樂此不疲，「重點是，牠都知道有人在看、拍影片，卻還是很做自己，完全不在乎別人眼光。」她補充，當時Remi大概舔了30秒就換成別的動作，「無時無刻都會有各種奇異的姿勢！」

▲Remi脾氣很好，任人摸。

▲Remi時常做出奇怪的姿勢，被媽咪形容是「諧星」。

Ann回憶，當初這孩子在街上流浪，乖乖給抱還立刻睡著，奇妙緣分讓她當場決定收編，「在這之前，Remi對我男友和其他人卻是頻頻哈氣，很兇呢！」她提到，其實貓貓脾氣很好，任憑別人摸摸都不會生氣，和家中另1隻主子每天打打鬧鬧，感情融洽，「如果說姐姐是『淑女』，牠就是沒形象的『諧星』！」

▲Remi和姐姐。

▲姐姐被鬧到煩了會生氣，但總會趁著Remi睡著的時候幫牠理毛。

這段逗趣的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，已經累積2千多讚數，許多網友笑翻留言，「到底在舔什麼XD」、「這樣也有feel？」、「都把紅色的漆吃掉啦～」、「舔到懷疑人生也是舔不到什麼。」、「感覺空虛……。」、「那幾天，怎麼舔還是癢。」、「牠舔的是思念。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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