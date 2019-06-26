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貼心奴才送「2丸巨蛋」填空虛　主子直接厭世：嗆我？

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▲貼心奴才送「2丸巨蛋」彌補空虛　主子直接厭世：嗆我？（圖／Instagram帳號「buji_is_cute」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲噗嘰看到「偽蛋蛋」超厭世。（圖／Instagram帳號「buji_is_cute」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

橘貓「噗嘰」前陣子接受結紮手術，回家以後似乎總感覺少了些什麼，悶悶不樂。媽咪發現毛孩遺憾的模樣，便在梳毛的時候細心蒐集，終於搓出2顆超巨大的圓渾毛球，送給貓咪充當「蛋蛋」，沒想到主子看了彷彿受到「二次傷害」，表情超級厭世。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貼心奴才送「2丸巨蛋」彌補空虛　主子直接厭世：嗆我？（圖／Instagram帳號「buji_is_cute」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲頑皮的噗嘰。

▲貼心奴才送「2丸巨蛋」彌補空虛　主子直接厭世：嗆我？（圖／Instagram帳號「buji_is_cute」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原來是長毛象啊～

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，以前看過有人把貓咪的毛做成吊飾，非常可愛，於是這次靈機一動，趁著換毛季節獻上「大禮」，彌補主子內心的空虛，「沒想到噗嘰就只是很厭世地看著球球而已，那2顆後來就被我收進小罐子了。」

▲貼心奴才送「2丸巨蛋」彌補空虛　主子直接厭世：嗆我？（圖／Instagram帳號「buji_is_cute」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲噗嘰只要吃飯就會很開心，吃得滿嘴。

噗嘰結紮完的一星期內似乎真的不太自在，但是幸好恢復得很快，麻藥退了就開始狂吃，媽媽笑說，「好像餓很久，很不應該一樣。」媽媽也提到，噗嘰是隻搞笑派的貓貓，既頑皮又撒嬌，「牠只要吃飯就會很開心，還會吃到滴在嘴巴旁邊，自從收編牠以後，我每一天心情都很好。」

▲貼心奴才送「2丸巨蛋」彌補空虛　主子直接厭世：嗆我？（圖／Instagram帳號「buji_is_cute」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲愛塞奶的搞笑派貓貓～

這幾張「貼心小禮物」的照片分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，已經累積了2千多讚數，許多網友都被飼主的舉動以及噗嘰的表情笑翻，紛紛留言，「看到會不會更蛋蛋的哀怨？」、「毫無違和感XD」、「真的好大，重振雄風！」、「噗嘰表示：奴才是在諷刺我沒蛋蛋嗎？」、「分離式蛋蛋！」、「這算二次傷害嗎？哈哈哈！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯橘貓結紮絕育

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