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89歲奶奶花3年為浪浪織450件毛衣　汪穿上變可愛…順利找到家

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（圖／翻攝自Facebook／Dogs Trust）

▲穿上毛衣的汪，變得有精神了。（圖／翻攝自Facebook／Dogs Trust）

寵物小組／綜合報導

收容所裡有成千上萬的狗狗正在等待認養，雖然牠們耐心的等候，但只依賴收容所的宣傳實在很不容易，這位老奶奶注意到這個狀況，思考她能為牠們做什麼，於是花了3年慢慢完成這件事情。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

就在3年前，英國這家「Dogs Trust」收容所發起一個行動，鼓勵大家為狗狗編織毛線衣或毯子，幫助牠們度過寒冷冬天，89歲的老奶奶梅西（Maisie Green）得知這個募集，她心想，這很有意義，而且她喜歡狗、也喜歡織毛線，為什麼不跟那些小生命分享自己擅長做的事情呢？

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（圖／翻攝自Facebook／Dogs Trust）

▲梅西3年來手織了450件毛線作品，全都送給沒家的浪浪。

梅西於是動工，手巧的她3天就能織出一條毯子，1天就能做一件狗毛衣，這件事情讓她忙碌了起來，她在看電視的時候一邊編織著，每4個月她就把手邊的成品捐出去，斷斷續續做了3年多，已經累積450件作品。

穿上梅西手織的毛衣，浪浪們看起來更有精神，「Dogs Trust」最近公開感謝梅西的善舉，「我們非常感謝她的支持，讓狗狗們舒服地度過了冬天！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自Facebook／Dogs Trust）

（圖／翻攝自Facebook／Dogs Trust）

（圖／翻攝自Facebook／Dogs Trust）

（圖／翻攝自Facebook／Dogs Trust）

▲好多浪浪們就因為梅西的毛衣，順利找到新家。

關鍵字： 英國收容所毛線認養

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一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

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