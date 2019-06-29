柴抓鏡子求朋友出來玩！網聽完「爸式碎碎唸」心酸：幫QQ



寵物小組／綜合報導

忽然空氣變得安靜...那邊有狗朋友嗎？飼主Yu Shin Chen28日在臉書社團「有點毛毛的」分享一則趣味短片，內容是柴柴一直盯著鏡子看，看了半天後，瘋狂用手手狂抓，似乎很希望「裡面的朋友」快快出來玩。一旁的爸爸見狀後，不停碎唸「你沒有朋友啦」，讓網友看了莫名心酸。

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這天愛犬柴柴坐在長方形的鏡子前面，定眼看了幾秒後，突然伸出手手抓牆。爸爸就在旁邊制止，「你沒有朋友！你不要在這樣了，這是你自己！」，接著又連喊、強調重點「你沒有朋友！」只見柴柴一臉哀怨，用無奈的表情放空，也不想繼續好奇鏡子了。

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▲柴柴：哈囉～裡面的朋友要出來玩嗎？（圖／網友Yu Shin Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



爸爸表示，「牠一直以為她好朋友在裡面...可是重點是牠根本沒朋友啊！」短片吸引近3千人觀看，網友看完覺得柴柴沒有朋友超可憐，搞笑留言著，「有股淡淡的哀傷」、「邊緣狗，哭哭」、「太可愛了！看得我都想跟牠做朋友」、「X～好心酸哦」，其它人則留言「會不會有你看不到的朋友...真的住在裡面。」、「所以這是一個靈異故事嗎」。

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