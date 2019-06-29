ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

柴抓鏡子求朋友出來玩！網聽完「爸式碎碎唸」心酸：幫QQ

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 


寵物小組／綜合報導

忽然空氣變得安靜...那邊有狗朋友嗎？飼主Yu Shin Chen28日在臉書社團「有點毛毛的」分享一則趣味短片，內容是柴柴一直盯著鏡子看，看了半天後，瘋狂用手手狂抓，似乎很希望「裡面的朋友」快快出來玩。一旁的爸爸見狀後，不停碎唸「你沒有朋友啦」，讓網友看了莫名心酸。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這天愛犬柴柴坐在長方形的鏡子前面，定眼看了幾秒後，突然伸出手手抓牆。爸爸就在旁邊制止，「你沒有朋友！你不要在這樣了，這是你自己！」，接著又連喊、強調重點「你沒有朋友！」只見柴柴一臉哀怨，用無奈的表情放空，也不想繼續好奇鏡子了。

▲柴抓鏡子求朋友出來玩！網聽完「爸式碎碎唸」心酸：牠好寂寞。（圖／網友Yu Shin Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲柴柴：哈囉～裡面的朋友要出來玩嗎？（圖／網友Yu Shin Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爸爸表示，「牠一直以為她好朋友在裡面...可是重點是牠根本沒朋友啊！」短片吸引近3千人觀看，網友看完覺得柴柴沒有朋友超可憐，搞笑留言著，「有股淡淡的哀傷」、「邊緣狗，哭哭」、「太可愛了！看得我都想跟牠做朋友」、「X～好心酸哦」，其它人則留言「會不會有你看不到的朋友...真的住在裡面。」、「所以這是一個靈異故事嗎」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影片：

關鍵字： 柴犬鏡子

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

喵皇無辜被巴頭滿臉疑惑　網友笑：一個願打一個願挨

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

蛤你說啥！胖胖聽到關鍵字　厭世爬到臉盆下方：怎麼又..

台中騎士「單手拎柴」拿高壓水槍狂噴！動保處怒斥：把..

法國「滑板神犬」帥氣折返U型池+下樓梯　全場驚呼：..

為什麼不要我了？萌貴賓遭狠心飼主「翻牆丟棄」　在廣..

散步看到燒過冥紙！夫妻鼻酸手捧「僵硬小屍」：放心的..

影／前面有臨檢？柯基粗暴狂咬安全帶　「著急繫上」笑..

隔紗窗摸完小三喵！轉頭見「愛貓臭臉」站門縫：竟敢偷..

影／出門碰上「哀怨視角」...害他上班天天遲到　小..

阿寶快回家！灰鸚鵡到屏東放風走失　媽傷心呼喊：玩具..

影／烏龜給阿嬤養半個月…「超誇張暴肥」飼主傻眼：肉..

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰..

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂..

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...

愛犬曬太陽...竟遭男子「連籠抱走」　女飼主PO影..

奶萌臘腸埋頭「幫被被按摩」　貓魂上身？自己卻先睡著

超萌喵星人「飛簷走壁」來撒嬌！強行撞擊後翻肚倒地攔..

最殘忍棄養！汪被鍊在鐵軌嚇傻　眼尖司機撞上前緊急煞..

泰國2海龜受困廢棄漁網險窒息 漁民持刀割繩急救成功..

汪睡覺像中邪！眼球快速轉動　媽看到嚇歪...網笑：..

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM..

柴抓鏡子求朋友出來玩！網聽完「爸式碎碎唸」心酸：幫..

三花貓雨天滑落鐵皮棚！熱心男一個拉一個伸手救　結局..

極品美尻！柯基犬「蜜桃臀型」超誘人　網忍不住大喊：..

影／烏龜給阿嬤養半個月…「超誇張暴肥」飼主傻眼：肉..

到底有多累？棕熊暴闖民宅卻突然睏了　見警察破門還打..

流浪狗遭騎士「綑綁拖行」！沿路血痕達1公里　皮膚磨..

特企／歐告過世守護馬麻2年！　通靈友說「關鍵一句話..

單手拎柴沖水！騎士抱狗約談喊冤「角度問題」：只用水..

沖繩動物園14隻猴子上演「逃獄風雲」　原來是自己拿..

霸氣主子抓緊奴才頭　強行饋頭當「溫感眼罩」網全萌翻

12星座變動宮認定你的表現！射手規劃未來、雙魚無條..

日職／王柏融腰部挨球吻觸身球上壘　連10打席無安打

林子偉傷後猛打賞打擊率3成　林家正2安打進帳2打點

世界最長滑水道！長達1140公尺　滑下去要尖叫4分..

長榮罷工現場「熱指數」超標！　醫籲多補水：等口渴再..

工會幹部哽咽「判斷錯誤」：我們遇到亂流，但會慢跑到..

日本「燈籠棒球帽」有趣外型引熱議　還能隨喜好拉長高..

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺..

《鏗鏘玫瑰》花8年寫劇本　奧斯卡女星3分鐘寫出「超..

「台電志工團」花博881人服務逾6萬小時　企業志工..

寵物動物熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

謝謝妳！米克斯低頭倚靠女主人香..

男裸上身埋頭吸貓　汪小眼神笑翻..

鼠寶翹家被抓包　被抓包傻眼石化

錦鯉精液爆射悶死384尾　原因..

媽說要送狗「隔2週還在」藉口超..

米克斯遭綁車拖行　皮膚磨焦慘死

幼幼遭棄路邊！四肢全被菸頭燙傷

等主人買晚餐！汪服貼「機車弧度..

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

柴見人秒翹耳卻不願外出　原因心..

不准打架！主人一手提一柴背影帥..

宋慧喬愛狗成痴　宋仲基卻超級怕..

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

謝謝妳！米克斯低頭倚靠女主人香..

男裸上身埋頭吸貓　汪小眼神笑翻..

鼠寶翹家被抓包　被抓包傻眼石化

錦鯉精液爆射悶死384尾　原因..

媽說要送狗「隔2週還在」藉口超..

米克斯遭綁車拖行　皮膚磨焦慘死

幼幼遭棄路邊！四肢全被菸頭燙傷

等主人買晚餐！汪服貼「機車弧度..

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

柴見人秒翹耳卻不願外出　原因心..

不准打架！主人一手提一柴背影帥..

宋慧喬愛狗成痴　宋仲基卻超級怕..

高壓水柱沖狗遭轟　騎士筆錄喊冤

最新影片

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

愛犬曬太陽...竟遭男子「連籠抱走」　女飼主PO影片淚求：把家人還我

奶萌臘腸埋頭「幫被被按摩」　貓魂上身？自己卻先睡著

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面