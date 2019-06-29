拍下鳥媽媽溫馨餵寶寶　她放大才驚覺…竟是在餵毒！

▲鳥媽媽餵給寶寶的，竟然是一根人類丟棄的菸蒂。

寵物小組／綜合報導

住在美國的凱倫(Karen Mason)業餘嗜好是到處攝影，她最喜歡拍攝的主題就是野生動物，這天她從陽光燦爛的佛羅里達州聖彼得海灘結束拍攝行程，回家之後滿意地將照片放大到螢幕上觀看，卻發現奇怪的事情。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

照片中的主角是一對溫馨的海鳥母子，母鳥正在餵小鳥，正當凱倫將畫面拉近，才驚覺那根本不是食物，「我知道那不是魚，但直到放在螢幕上，我才發現那是一根菸蒂。」

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▲下一秒，鳥寶寶就把垃圾叼起來，似乎準備吞下肚。



母鳥完全沒有意識到牠餵寶寶的根本是毒物，下一張照片寶寶甚至咬著菸蒂預備吞下去的樣子，凱倫說，「我不知道牠後來有沒有把那根菸蒂吃掉，有時候我會看到牠們咬著木頭玩，我希望這次也是這樣。」

凱倫將照片PO上臉書後，引發網友震驚呼籲「出去玩可以，請把垃圾帶走！」「到底有多少動物因為人類的錯誤而死？」據估計，全球每年約有4.5億萬支菸蒂，這是最常見的垃圾，甚至超過了塑膠，菸蒂需要數年時間才能分解，甚至在它們開始分解之前，就會開始向環境中排放砷等毒素。

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