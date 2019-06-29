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影／歡慶永和店開幕！頂級罐罐無限量試吃　挑食金毛嗑6盤不想走

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記者吳鎮良／採訪報導

東森寵物雲永和得和店終於在今日（29日）開幕啦！凡是在本周六、日有在店內消費的飼主，只要憑消費發票，不限消費金額，都可享有資深獸醫師陳正倫醫師提供的寵物健檢服務。此外，今日還有頂級罐罐的試吃活動，有隻平常在家超挑食的黃金獵犬，居然在現場吃了6盤，最後要離開時還一臉臭臉，模樣非常逗趣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

頂級罐罐試吃！挑食金嗑6盤不走。（圖／記者吳鎮良攝）

▲不走，說什麼我也不走～（圖／記者吳鎮良攝，下同）

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飼主吳先生這天帶著3歲的愛犬Cookie到東森寵物雲永和得和店參觀，經過試吃活動的桌子時，阿金突然停下了腳步，過一會兒便嘴巴湊了上去，結果不到5分鐘的時間，這位毛孩子居然就吃掉了6盤試吃盤，其中包含了牛肉、雞肉等多種口味。

頂級罐罐試吃！挑食金嗑6盤不走。（圖／記者吳鎮良攝）

▲當挑食的阿金遇上了頂級罐罐。

頂級罐罐試吃！挑食金嗑6盤不走。（圖／記者吳鎮良攝）

▲挑食的Cookie超喜歡吃罐罐。

吳先生受訪時表示，「我家Cookie個性很古怪也很挑食，除了飼料以外什麼都吃，剛才吃了很多試吃，牠感覺最喜歡羊肉的。」看到愛犬對罐罐愛不釋手，吳先生也立刻拿了幾罐去櫃台結帳：不過得和店的店員也建議，若是家中的毛孩沒有過敏的話，推薦選擇白肉，例如雞肉跟魚肉，因為蛋白質營養價值較高。

由於吳先生在店內有消費買罐罐，於是可以帶Cookie去做健康檢查，沒想到牠居然被醫生建議該減肥了！李醫師說，「Cookie跟同年齡的黃金獵犬相比，體型偏肥胖，這方面飲食要控制，每天也要多運動。3歲的話即將要邁入中年，飼料也建議可以調整成中老年犬吃的飼料；另外，現在有些飼料含有高量的纖維素，可以讓牠有飽足感之外還能補充蛋白質，而且纖維素可以促進牠腸胃蠕動。」

頂級罐罐試吃！挑食金嗑6盤不走。（圖／記者吳鎮良攝）

▲我還想要吃＞＜

頂級罐罐試吃！挑食金嗑6盤不走。（圖／記者吳鎮良攝）

▲醫生認為Cookie跟同年齡的黃金獵犬相比，體型偏肥胖。

永和得和店開幕期間推出「知名犬貓飼料買一送一」，也有超值的滿額貓砂「1元」加價購而，而全館單筆消費累積滿666元會加送精美小禮品。除此之外美容洗澡也推出「小型犬299元、中型犬499元、大型犬699元」的體驗價，還另搭配「包月7折」優惠，讓毛爸毛媽們能用最超值的價格，感受到最優質的服務。

毛孩的健康是所有飼主最在乎的，只要在開幕2天內在店內消費過，憑當日發票作為證明，都可以免費享有免費健檢服務，由資深獸醫師陳正倫醫師替飼主解惑種種疑難雜症。若是錯過2天優惠黃金檔期，店內也有長期優惠，即日起至7月31日，特定商品享有「多件優惠」，包括肉乾、尿布等，替飼主省荷包。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

頂級罐罐試吃！挑食金嗑6盤不走。（圖／記者吳鎮良攝）

▲東森寵物雲永和得和店今日開幕，現場許多飼主帶毛孩到店內消費。

頂級罐罐試吃！挑食金嗑6盤不走。（圖／記者吳鎮良攝）

▲東森寵物雲永和得和店二樓環境。

東寵永和得和店QRCODE。

http://nav.cx/egvkGii

▲永和得和店Qr Code，歡迎加好友。（圖／東森寵物雲永和店提供）

【永和得和店優惠商品總整理】

★開幕兩天（6/29、6/30日）活動
（1）知名犬貓飼料買一送一（N.B.、WELLNES、紐頓、美士）
（2）滿額超值1元加價購（潔淨貓砂）
（3）西莎餐盒1箱699元
（4）會員限定美容洗澡體驗價：小型犬299元、中型犬499元、大型犬699元
（5）寵物洗澡美容開幕包月「7折」優惠
（6）全館商品單筆消費滿666元送精美小贈品！
（7）06/29(六)、06/30(日)13:00至19:00憑當日店內消費發票，不限金額享有「免費寵物健檢」

★長期優惠活動（開幕期至7月31日止）
（1）燒肉工坊與御天犬3包399元
（2）業務用尿片8包899元
（3）特級銀貓罐24罐480元
（4）鐵鎚牌與藍鑽貓砂2盒999元
（5）CIAO肉泥10包539元
（6）COCO狗罐24罐(160g)720元

永和得和店開幕DM。

▲▼永和得和店開幕DM。（點圖放大）

永和得和店開幕DM。

【門市資訊】

永和得和店
地址：新北市永和區得和路409號1樓、2樓
電話：（02）2928-1233
門市營業時間：11:00至22:00
美容營業時間：11:00至21:00

關鍵字： 東森寵物雲商店永和門市黃金獵犬阿金義診

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