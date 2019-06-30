奴才偷溜出門被抓包！　法鬥「哀怨臉」怒瞪：想去哪？

▲胖迪：哼！自己出去還被我發現。（影／網友張瑞佩授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

法鬥「胖迪」抓包馬麻偷溜出門，眼神充滿怨氣地盯著，像是要對方給個合理交代，馬麻被這股強大的氣場給震撼到，趕緊投降開門，胖迪連環攻勢奏效，成功出門兜風。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：我正在看著你！

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「每次出門胖迪都跑第一，但牠上班上課日會乖乖看家，一到假日眼睛耳朵就隨時警備注意。」影片中胖迪擺出「苦瓜臉」怒瞪，還不時投射出哀怨眼神，似乎在抱怨奴才放生自己，最後在無聲抗議之下，終於讓馬麻投降開門，為了出去玩可真是戲精上身。

▲胖迪：嗚嗚～馬麻怎麼自己出去玩。

影片上傳到臉書社團「法鬥王國」網友們看了紛紛笑說，「那眼神好像跟妳說，妳怎麼敢丟下牠在家！」、「 胖迪hen會」、「汪：馬麻你要去哪裡？」、「怨恨的眼神」、「 一直在偷看」、「 胖迪：想要溜出門也不帶偶去！」、「一個人看家心情很不美麗」、「妳的氣味被發現了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲本汪的肉肉怎麼還沒來。

▲胖迪：我準備好可以出發了！

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