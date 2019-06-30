媽媽回家了！　汪咬寶特瓶「咚咚隆鏘」慶祝：超級想你

▲樂樂敲鑼打鼓像是在告訴全天下主人回家了。（圖／臉書粉絲團「樂樂人生」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「樂樂」看到熟悉的身影，激動地衝上前迎接，嘴裡咬著寶特瓶發出「劈里啪啦、咚咚隆鏘」的聲音，就好像在敲鑼打鼓，歡迎剛進門的主人回家。馬麻Shihping Jeng說，「下班回家看到牠熱烈迎接，一整天的疲勞全都失。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲樂樂燦笑迎接。

Shihping Jeng表示，每次回家樂樂會匆忙地找東西來咬，還一定要能發出聲響的物品，包括寶特瓶、啾啾球都是「歡迎道具」，而這些嘰嘰嘎嘎、劈里啪啦的聲音會一直持續，「雖然很吵但也很可愛，因為那是牠表達愛我的方式。」樂樂似乎是想告訴全天下馬麻回家了，不僅燦笑地搖尾迎接還搭配樂器慶祝，模樣相當可愛。

▲汪：馬麻你看～我用啾啾球歡迎你。

▲樂樂是在臉書社團「流浪動物花園協會」領養的，有意願養貓狗的朋友，可以到網站上看看喔！

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引許多網友按讚留言，「在炫耀」、「有感受到牠的愛」、「那是因為牠愛你，所以要把牠喜歡的咬來送給你」、「最愛這種熱烈歡迎」、「好甜啊」、「這不按讚不行」、「別人家的狗從不讓我失望」、「這也太可愛！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲樂樂：這些寶特瓶樂器，是用來歡迎馬麻回家。

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