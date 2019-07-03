80CM「羽鳥氏帶紋赤蛇」活吞「鐵線蛇」　詭異畫面曝光

▲羽鳥氏帶紋赤蛇現身奧萬大，正在捕食另一條蛇。（圖／南投林管處、奧萬大情報站提供，下同。）

寵物小組／採訪報導

80公分長的「羽鳥氏帶紋赤蛇」正享用晚餐，仔細一看牠吞的竟然是體型嬌小的「鐵線蛇」，蛇吃蛇的畫面令中人驚呼！南投奧萬大國家森林遊樂園區志工26日夜間進行例行鳥類勘查，意外捕捉這個奇特景象。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

南投林管處林姓技正接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，奧萬大園區有許多志工和老師會定期進行野生動物調查，為生態保育提供詳細即時的資訊，當天陳科綬、廖美鳳、顧德生、邱伯智、薛美雪等人正在為未來計畫發展的「夜間生態導覽」籌備資訊，「羽鳥氏帶紋赤蛇屬於第二級保育野生動物，族群小、行跡隱蔽，被目睹的機會原本就不高，大家看到牠正在『吃晚餐』，就趕緊把捕食行為記錄下來。」

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▲羽鳥氏帶紋赤蛇性格溫馴，族群稀少。

林姓技正轉述，志工們透過獵物外露的軀體，判斷出那是一條鐵線蛇，「羽鳥氏帶紋赤蛇吃飽以後，就回到窩裡休息了，不太可能再輕易讓人類看見，從哪裡來，就從哪裡去。」他也補充，聽說羽鳥氏帶紋赤蛇具有些許毒性，不過由於太罕見，也沒有人類被咬傷的紀錄，因此目前相關研究較為缺乏。

林姓技正提醒，羽鳥氏帶紋赤蛇大多棲息於中海拔地區，成體體長大約50到90公分，性格相當溫馴，不但不會主動攻擊人類，即使被騷擾了，也只會將尾巴用力繃成尖銳、堅硬的狀態戳敵人，絕對不會輕易咬人，提醒民眾切勿隨意傷害，一同愛惜台灣的野生動物。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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