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80CM「羽鳥氏帶紋赤蛇」活吞「鐵線蛇」　詭異畫面曝光

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▲羽鳥氏帶紋赤蛇現身奧萬大，正在捕食另一條蛇。（圖／南投林管處、奧萬大情報站提供，下同。）

寵物小組／採訪報導

80公分長的「羽鳥氏帶紋赤蛇」正享用晚餐，仔細一看牠吞的竟然是體型嬌小的「鐵線蛇」，蛇吃蛇的畫面令中人驚呼！南投奧萬大國家森林遊樂園區志工26日夜間進行例行鳥類勘查，意外捕捉這個奇特景象。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

南投林管處林姓技正接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，奧萬大園區有許多志工和老師會定期進行野生動物調查，為生態保育提供詳細即時的資訊，當天陳科綬、廖美鳳、顧德生、邱伯智、薛美雪等人正在為未來計畫發展的「夜間生態導覽」籌備資訊，「羽鳥氏帶紋赤蛇屬於第二級保育野生動物，族群小、行跡隱蔽，被目睹的機會原本就不高，大家看到牠正在『吃晚餐』，就趕緊把捕食行為記錄下來。」

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▲80CM「羽鳥氏帶紋赤蛇」現身奧萬大　活吞小蛇畫面曝光（圖／南投林管處、奧萬大情報站提供）

▲羽鳥氏帶紋赤蛇性格溫馴，族群稀少。

林姓技正轉述，志工們透過獵物外露的軀體，判斷出那是一條鐵線蛇，「羽鳥氏帶紋赤蛇吃飽以後，就回到窩裡休息了，不太可能再輕易讓人類看見，從哪裡來，就從哪裡去。」他也補充，聽說羽鳥氏帶紋赤蛇具有些許毒性，不過由於太罕見，也沒有人類被咬傷的紀錄，因此目前相關研究較為缺乏。

林姓技正提醒，羽鳥氏帶紋赤蛇大多棲息於中海拔地區，成體體長大約50到90公分，性格相當溫馴，不但不會主動攻擊人類，即使被騷擾了，也只會將尾巴用力繃成尖銳、堅硬的狀態戳敵人，絕對不會輕易咬人，提醒民眾切勿隨意傷害，一同愛惜台灣的野生動物。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 奧萬大森林遊樂園區羽鳥氏帶紋赤蛇鐵線蛇南投林管處野生動物保育類動物

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