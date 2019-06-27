廟口愛滋貓老大「刺半甲」狠咬鬥毆　浪子回頭想找家

▲廣志從兇悍「貓老大」變成溫柔的大叔了。（圖／Instagram帳號「6cats1dog」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

來自桃園的米克斯「廣志」原本在廟宇附近討生活，牠是附近的「角頭老大」，時常為了爭奪食物和地盤到處打架，個性非常兇悍，好不容易被誘捕節育，卻發現罹患貓愛滋。負責中途送養的網友Pei看著毛孩「浪子回頭」，逐漸變得親人、愛撒嬌，感到相當不捨，希望能幫浪浪找到一個永遠的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲廣志剛到中途時破壞力超強，撕爛紙箱又摔碗。

▲廣志眼神銳利。

▲廣志特寫。

Pei接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，廣志今年開始出現在當地的大廟附近，總是一臉凶狠地追咬、欺負其他浪浪，「我聽見貓咪吵架的聲音，都會破門而出阻止，結果牠完全不害怕，反而一直逼近，最後我還被牠追到在大街上狂奔……。」她開玩笑地形容毛孩是「混廟口」的黑社會老大，而且非常聰明，「我花了2、3個禮拜才誘捕到。」

▲折手手也不失帥氣呢～

▲大頭廣志。

▲廣志翻肚撒嬌。

▲廣志：奴才，繼續摸，不要停～

Pei說到，一開始廣志仍然非常兇悍、破壞力驚人，總是把紙箱抓得稀巴爛，「我原本打算原放，但又很擔心牠到處欺負別人，加上愛滋貓在外生活風險很高，因此希望能夠幫這孩子找個家。」經過2個月的親訓，浪貓漸漸變得溫柔，已經可以接受被摸摸、抱抱，甚至很喜歡親近同類，「真的沒想到牠進步得這麼快，雖然偶爾還是會瞪人啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲希望和廣志有緣的家人早日出現！

※貓愛滋不會傳染給人類，與同類之間日常生活上的接觸（例如：共用食碗、互相理毛……。）也難以傳染。毛爸媽們只需要注意別讓貓咪「激烈打架」造成受傷，避免輸血或者血液接觸，讓主子吃好、睡好，多補充營養品，愛滋貓也可以健康度過一生喔！

►►►點我看「廟口喵老大廣志」的送養資訊，或聯絡江小姐（LINE IP：pp830210）。

▲廣志睡覺。

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