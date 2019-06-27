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黃金鼠翹家逛大街　被抓包「傻眼石化」：妳怎麼在這？

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▲黃金鼠翹家逛大街　被抓包「傻眼石化」：妳怎麼在這？（圖／飼主An Chi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小呆呆嚇到傻眼。（圖／飼主An Chi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

飼主An Chi回家後，赫然發現黃金鼠「小呆呆」的籠子空空如也，門還半開著，讓她嚇得趕緊四處尋找，沒想到才一轉頭就看見熟悉身影站在遠方。只見鼠寶整隻像是被「石化」一樣杵在原地，傻眼的表情彷彿在說，「媽咪，妳怎麼回來了？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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▲黃金鼠翹家逛大街　被抓包「傻眼石化」：妳怎麼在這？（圖／飼主An Chi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主說小呆呆的興趣就是發呆。

▲黃金鼠翹家逛大街　被抓包「傻眼石化」：妳怎麼在這？（圖／飼主An Chi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲因為很愛發呆，所以很好拍。

An Chi向《ETtoday寵物雲》表示，小呆呆個性害羞，以前從來沒有翹家過，「我也不確定牠是聽見自己名字才跑出來，還是原本就站在那裡，不過維持那個姿勢定格了1分鐘左右。」驚魂記結束以後，鼠寶開心地飽餐一頓就倒頭呼呼大睡。

▲黃金鼠翹家逛大街　被抓包「傻眼石化」：妳怎麼在這？（圖／飼主An Chi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小呆呆很喜歡聽姐姐彈鋼琴呢～

▲黃金鼠翹家逛大街　被抓包「傻眼石化」：妳怎麼在這？（圖／飼主An Chi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小呆呆的經典表情。

An Chi提到，小呆呆「鼠如其名」地愛發呆，不過只要一聽見姐姐彈鋼琴的聲音，就會立刻放下手邊動作專心聆聽，非常有氣質。這張萌照被分享到臉書社團「倉鼠 快樂養」後，融化一票網友，讓大家紛紛留言，「媽媽！開飯了？」」、「被抓包的表情XD」、「牠應該也嚇壞了。」、「鼠：逛街逛到一半叫我幹嘛？」、「會不會反而是牠跑出來找你？」、「媽媽，人家只是想尋寶！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 倉鼠黃金鼠翹家發呆石化

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