▲銅點花金龜揹著13顆荔枝椿象的卵。（圖／網友劉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

網友劉先生昨（3日）偶然看見1幅特別的畫面，有一隻「銅點花金龜」在路上緩緩地走著，身上卻多了許多密密麻麻的「肥嫩綠點」，仔細一看竟是荔枝椿象的卵堆。他將照片分享到臉書社團「路上觀察學院」以後，引來許多網友著急留言，「金龜子是無辜的，燒毀壞蛋！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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劉先生接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，他覺得金龜子揹卵的畫面很有趣，像是「移動托嬰中心」，無奈當時有要事在身，所以拍下照片後就急忙離開了。其他網友推測，荔枝椿象可能誤把銅點花金龜當成葉子，所以才將卵堆寄生在別人身上。



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▲銅點花金龜。（圖／翻攝自台灣生物多樣性資訊入口網）

銅點花金龜，鞘翅目金龜子科，成蟲體重約19到23毫米，顏色多為黃褐色並且布滿白色斑點，大多分布在中低海拔山區，尤其6、7月時是活動高峰期，常常可以被發現群聚在樹幹上，吸食花蜜、吃果實。

▲荔枝椿象產卵中。（圖／心如小姐提供）

荔枝椿象喜好棲息在荔枝、龍眼與台灣欒樹之上，利用刺吸式口器刺進嫩芽、花穗或是還未成熟的果實食用，可能造成作物生長遲緩，嚴重的話甚至整株枯死。荔枝椿象卵無毒性，如果民眾在住家門窗發現，直接拿衛生紙捏破丟棄即可，不須驚慌。但是，成蟲就具備噴射毒液的能力，必須戴上手套移除比較安全。

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