聖上開啟「鞋貓模式」討蛋　雙眼閃亮亮：媽咪霸偷～

▲阿Ni：一口就好～（圖／飼主Nana Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯貓咪「阿Ni」才剛填飽肚子，卻又對媽咪的水煮蛋展開攻勢，貪吃的牠抵擋不住誘惑，趴在椅背上開啟「閃亮亮模式」，用水汪汪的大眼睛盯著奴才看，無辜表情就像是動畫《史瑞克》中的「鞋貓劍客」，讓飢腸轆轆的飼主Nana Lin好氣又好笑，「我只有這個，不要看！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲阿Ni是領養來的小貓咪，今年快要2歲了。

Nana Lin接受《ETtoday寵物雲》採訪時說到，她每天都會出門跑步運動，結束後習慣吃1顆水煮蛋，「我才剛剝好殼，那對小眼睛就閃亮亮地盯著我看。」她被阿Ni巴著撒嬌、耍賴「盧」了10幾分鐘，最後心軟分了一點點蛋黃，「也提醒一下大家注意鹽分，如果是茶葉蛋就千萬別給囉！」

▲跟著阿Ni一起愛地球，隨手撿垃圾。

▲阿Ni認真聽媽咪說話。

Nana Lin提到，阿Ni已經快要2歲卻還是非常頑皮，和家中其他10隻貓貓相處融洽，但也是超級媽寶，「阿Ni就只喜歡黏著我，如果太貪玩被罵了，就會很認真地聽我說話，耳朵一邊高、一邊低，眼神超級真誠。」

▲飼主家中共養了11隻貓咪，圖為阿Ni（左）、姐姐明珠（中）、哥哥阿哉（右）。

這張照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，已經累積了7千多讚，許多網友都被阿Ni的萌樣融化，紛紛留言，「鞋貓模式XD」、「牠還正在發育中。」、「阿母幹嘛不多煮幾顆！」、「貓：媽媽我們一人一半，感情不會散～」、「齁～這個眼神是我的致命傷，要幾顆都給你！」、「這餓死也要給啊XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▼更多精采影音