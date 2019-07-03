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柴柴賴在超商吹免錢冷氣　見主人走遠「燦笑送到門口」

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▲阿嘟：姐姐掰掰～晚點來接我喔！（影／「小柴阿嘟」提供） 

實習記者吳美依／採訪報導

柴犬阿嘟開心地跟著姐姐阿珍出門散步，但是牠一走進便利超商以後，立刻被涼涼的冷氣吸引，又發現四周都是好香好吃的食物，說什麼也不願意離開。汪汪看見飼主走遠完全不緊張，還一邊燦笑一邊送別到門口，臉上表情彷彿在說，「Bye bye～晚點再來接我哦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴柴賴在超商吹免錢冷氣　見主人走遠「燦笑送別到門口」（圖／飼主阿珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲阿嘟燦笑送別姐姐。（圖／「小柴阿嘟」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

阿珍向《ETtoday寵物雲》提到，當天她去找任職於便利超商的表姐，想要領取預購商品，沒想到隨行的柴柴一踏進去，就已經打定主意賴著不走，「我假裝直接走掉，想要看看阿嘟的反應，沒想到牠完全無動於衷，就這樣耗了1個多小時。」

▲柴柴賴在超商吹免錢冷氣　見主人走遠「燦笑送別到門口」（圖／飼主阿珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿珍形容阿嘟個性非常固執。

▲柴柴賴在超商吹免錢冷氣　見主人走遠「燦笑送別到門口」（圖／飼主阿珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿嘟對於散步路線很有主見。

▲柴柴賴在超商吹免錢冷氣　見主人走遠「燦笑送別到門口」（圖／飼主阿珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲賴在熱狗前面死都不走～

阿珍笑說柴柴真的非常固執，尤其對於散步路線更有著難以妥協的堅持，「牠絕對不在家裡上廁所，所以1天要出門遛3次，慢慢地就發現哪邊好玩。」她提到，阿嘟非常喜歡賴在超商裡吹冷氣，「有一次我媽媽買熱狗『引誘』，沒想到牠更愛去超商了，甚至直接坐在熱狗機前面。」

▲柴柴賴在超商吹免錢冷氣　見主人走遠「燦笑送別到門口」（圖／飼主阿珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿嘟平時喜歡和臘腸姐姐打打鬧鬧。

▲柴柴賴在超商吹免錢冷氣　見主人走遠「燦笑送別到門口」（圖／飼主阿珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲幫忙對發票的阿嘟。

▲柴柴賴在超商吹免錢冷氣　見主人走遠「燦笑送別到門口」（圖／飼主阿珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪比花嬌～

這段逗趣影片被分享到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」後，已經累積1千多讚數，許多網友紛紛笑翻留言，「柴柴都吃硬頸長大的啊！」、「幫主人QQ」、「比悲傷更悲傷的故事。」、「留在7-11吹冷氣，媽媽晚點再過來接我～」、「立志要當店犬了！」、「有美食有冷氣，怎麼離得開？、「不死心的主人，還一直拜拜XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 柴犬便利商店吹冷氣

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