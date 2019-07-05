剃毛會瘦？柴光溜溜背影曝「真實身材」　媽笑：睡覺就扁掉了

▲一路剃毛前，身材厚實 。（圖／飼主王柔方提供）

寵物小組／採訪報導

「以為剃完毛看起來會瘦一點，嗯我錯了⋯⋯。」飼主王柔方分享愛犬「一路」的背影照，只見牠頭部以下毛都剃了，但身形仍是圓滾滾，後頸肉還整個擠壓出三層，真實身材直接現形，讓網友們看了笑翻。

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▲一路剃毛後，身材也沒變。（圖／飼主王柔方提供）

▲小型瓦斯桶？（圖／飼主王柔方提供）

王柔方表示，一路目前3歲，體重21公斤，平常真的超級貪吃，「有吃的必緊跟哈哈哈！」此外，因為長相可愛，又愛裝無辜，所以很容易討食成功，大絕招就是「吃不到就裝可憐」。王柔方也分享一路的正面照，只見牠一臉慵懶躺在沙發上，身上的肉肉全部「攤平」，連嘴邊肉也橫向溢出，讓媽媽忍不住笑虧，「睡覺就扁掉了。」除了胖嘟嘟的身材，一路還是個「綜藝咖」，時常做出搞笑姿勢和表情，是家人的開心果。

▲一路吃不到東西就裝可憐。（圖／飼主王柔方提供）

▲一路躺在沙發上直接「扁掉」。（圖／飼主王柔方提供）

網友們看了一路的照片，紛紛留言笑說，「小型瓦斯桶」、「阿嬤養的」、「伙食也太好了吧」、「好療癒的身材」、「你確定你已經剃了？？XDD」、「嘴角莫名上揚」、「從虛胖變實胖」、「真材實料」。也有熱心網友提醒，狗狗其實不需要剃毛。對此，王柔方解釋，一路是因為在治療濕疹才會剃毛。

▼一路其實是個綜藝咖。（圖／飼主王柔方提供）