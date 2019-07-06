爸DIY狗狗安全帽連「耳洞」都超精準　歐告無奈：還要比多久～

▲卡布試戴安全帽，露出無辜又無奈的眼神。（圖／飼主陳怡斌提供）

寵物小組／綜合報導

飼主陳怡斌為愛犬「卡布」(Cub)製作專屬安全帽，仔細地比劃、測量，再慢慢鑽洞、細修，即使只是半成品，也讓人覺得超厲害。然而，卡布試戴時卻露出無奈的眼神，似乎在無聲抗議，「爸爸......你安全帽是要做多久啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲狗狗安全帽雛形。（圖／飼主陳怡斌提供）

陳怡斌受訪時表示，因為常常用機車載3歲半的卡布出門，才會想要親自為牠特製一頂安全帽。事實上，陳怡斌的工作是電影、廣告的道具製作，骷髏、三角龍、各種頭套都難不倒他，因此安全帽對他而言也是小case。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲安全帽上特地打了「耳洞」。（圖／飼主陳怡斌提供）

照片中，可以看到安全帽還只有雛形而已，但已經連「耳洞」都開好，讓狗狗戴上時可以露出耳朵，不會壓得不舒服。照片放上臉書社團「黑犬軍團」，網友們都紛紛留言，「好厲害啊」、「求開放團購」、「手藝太棒了」、「真的是人手訂製」、「媽呀好可愛喔喔喔喔，期待成品！」、「還有耳朵洞，超棒的。」；也有人建議，「應該可以再加個鏡片擋風沙！這個帽帽感覺真的有實用價值喔！」

在 Instagram 查看這則貼文 Laba_art（@laba_art1771）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 9 日 下午 5:42 張貼

▲卡布爸爸的工作是藝術道具製作。（圖／飼主陳怡斌提供）

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