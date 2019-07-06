確認過眼神的緣分　浪喵發射「無辜光波」找到長期飯票

▲Lan Hsieh遇到親人的浪貓「喵仔」，開啟她的貓奴生活。（圖／網友Lan Hsieh授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

台中網友Lan Hsieh偶遇浪貓「喵仔」，餵養1個多月後便決定收編，從此開啟「嚴重貓奴生活」，她笑說，一看到喵仔莫名就很喜歡，「沒養過貓就是好騙，確認過眼神就帶回家了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲喵：謝謝你每天來看我！

Lan Hsieh和喵仔初相遇是在4年前，她聽附近鄰居說喵仔是被人棄養的，「因為喵仔相當親人，許多住戶或路人都認識，在那一代應該小有名氣。」Lan Hsieh初次見到喵仔便留下深刻印象，從那天起，她都會去餵喵仔吃飯，漸漸培養出深厚感情，時間一久也動了收編的念頭。

▲不管颳風下雨Lan Hsieh都會到台中美術館附近找喵仔。

Lan Hsieh說，「2015年8月強颱蘇迪勒襲台，我擔心喵仔的安危，趁風雨減弱趕緊跑去找牠，一叫名字喵仔立刻衝上前翻肚撒嬌。」喵仔露出不捨表情目送Lan Hsieh離開，因為這眼神讓她相信喵仔選擇自己，從此開啟了貓奴人生。

▲Lan Hsieh表示，看到喵仔無辜眼神，就決定收編回家。

▲喵仔相當親人。

照片上傳後，網友們看了紛紛笑說，「收編帶」、「歡迎加入貓奴」、「這貓根本詐騙集團哈」、「喵：騙到一個傻人類」、「 騙一個終身鏟屎官」、「是奴才好騙吧！」、「好可愛」、「貓咪：找到長期飯票囉！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喵：找到長期飯票啦！

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