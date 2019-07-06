ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

確認過眼神的緣分　浪喵發射「無辜光波」找到長期飯票

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲貓咪喵仔。（圖／網友Lan Hsieh授權提供）

Lan Hsieh遇到親人的浪貓「喵仔」，開啟她的貓奴生活。（圖／網友Lan Hsieh授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

台中網友Lan Hsieh偶遇浪貓「喵仔」，餵養1個多月後便決定收編，從此開啟「嚴重貓奴生活」，她笑說，一看到喵仔莫名就很喜歡，「沒養過貓就是好騙，確認過眼神就帶回家了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪喵仔。（圖／網友Lan Hsieh授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲喵：謝謝你每天來看我！

Lan Hsieh和喵仔初相遇是在4年前，她聽附近鄰居說喵仔是被人棄養的，「因為喵仔相當親人，許多住戶或路人都認識，在那一代應該小有名氣。」Lan Hsieh初次見到喵仔便留下深刻印象，從那天起，她都會去餵喵仔吃飯，漸漸培養出深厚感情，時間一久也動了收編的念頭。

▲貓咪喵仔。（圖／網友Lan Hsieh授權提供）

不管颳風下雨Lan Hsieh都會到台中美術館附近找喵仔。

Lan Hsieh說，「2015年8月強颱蘇迪勒襲台，我擔心喵仔的安危，趁風雨減弱趕緊跑去找牠，一叫名字喵仔立刻衝上前翻肚撒嬌。」喵仔露出不捨表情目送Lan Hsieh離開，因為這眼神讓她相信喵仔選擇自己，從此開啟了貓奴人生。

▲貓咪喵仔。（圖／網友Lan Hsieh授權提供）

Lan Hsieh表示，看到喵仔無辜眼神，就決定收編回家。

▲貓咪喵仔。（圖／網友Lan Hsieh授權提供）

喵仔相當親人。

照片上傳後，網友們看了紛紛笑說，「收編帶」、「歡迎加入貓奴」、「這貓根本詐騙集團哈」、「喵：騙到一個傻人類」、「 騙一個終身鏟屎官」、「是奴才好騙吧！」、「好可愛」、「貓咪：找到長期飯票囉！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪喵仔。（圖／網友Lan Hsieh授權提供）

▲喵：找到長期飯票啦！

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪奴才喵星人領養收編浪貓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／等買晚餐？汪完美服貼「機車弧度」笑翻網　釣出飼..

下大雨不出門！　爸祭「秘密武器」…秒收服宅柴：拒當..

米克斯「瑜珈姿勢」仰天睡死　媽傻眼：這樣也能睡？

做壞事被抓包！　兇手雙眼驚訝盯鏡頭：咦～怎麼會知道

老婆傳挑逗寫真！　他臉紅點開卻笑爛：主角「帶把的」

喵坐鞋上休息走前留下「小禮物」　她想起1年前緣分驚..

我要當農夫！　歐告爽叼「戰利品」回家：今晚幫我加菜

我才是正宮！柯基被爸摟進懷裡轉頭燦笑炫耀：妳沒有的

愛犬過世　她見超音波浮出「法鬥輪廓」：肉圓回來了！

柴去巡田水回來多雙「低筒馬靴」　開心在家走秀媽崩潰

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好..

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 ..

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳..

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子..

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網..

奴才上工！DIY自製居家貓鞦韆 主子各種花式捧場...

祐銘&麻吉貓-遛貓咪會很奇怪嗎？麻吉是隻愛散步的貓

最萌吃貨！倉鼠暴風嗑光蘋果乾 1分鐘完食...嘴嘴..

主人不好當！奴才停止騷癢癢...米克斯「伸手狂撥」..

快幫我脫掉！柴柴穿鞋超慌張 小腳狂竄「懸空定格」鏟..

日本9歲「野豬騎士」獼猴逃跑了！動物園多天都找不到

27KG歐告嗑光一碗肉秒討吃　媽苦笑：你才7個月大..

吃藥當吃糖！四眼汪見4粒藥丸秒嗑光　網讚：犬界最強..

爸DIY狗狗安全帽連「耳洞」都超精準　歐告無奈：還..

影／6歲生日來臨！圓仔環抱「超豪華蛋糕」開心狂舔...

確認過眼神的緣分　浪喵發射「無辜光波」找到長期飯票

佛堂辦兒童夏令營「買鸚鵡教放生」　她心痛：我家院子..

美瞳哈士奇曬太陽秒變「父子臉」　網驚：荒謬大師4n..

柴逛寵物店「咬壞玩具」逼奴買單　爸笑：根本預謀犯案

牧羊犬叼T恤、襪子「幫忙洗衣服」　NG片段一臉傻眼

威廉王子生日快樂！黛安娜王妃與小王子的20張珍貴檔..

男逃票強搭區間車！「4警穿防彈衣」南港車站包圍....

快訊／勞資協商最新！長榮航空讓步：撤除3條和平協議..

同引擎騎起來大不同！HONDA「CBR650R／C..

中職／廖乙忠扛四號先發　第五號先發下禮拜才知道

南台灣的最後一場　人氣歌謠三明治快閃台南南紡購物中..

10歲同學驚慌敲門救她！台南狼師「惡行起底」　鎖教..

秒飛日本！高雄懷石料理免千元　「湯蛤蠣」淡淡柚子香..

中職／親自拜訪劉玠廷　吳志揚：桃猿是重要資產

地震強襲南加州！回首1994北嶺6.7地震「10秒..

寵物動物熱門新聞

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

浪浪躺友善超商　吹冷氣睡到做夢

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

汪鍊20年獲自由　第一步卻是最..

大拖把河裡游泳　下秒轉頭露燦笑

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽關心別狗！藏獒重量級塞奶爭寵

小貓突盲聾、走路歪　鹽燈惹的禍

聽英文朗讀！萌汪兄妹表情大不同

媽累壞返家　柴用尾巴歡迎超敷衍

失火了！　比特犬叼女嬰尿布逃難

長白山白狐住哨所當最萌「軍犬」

讀者迴響

熱門新聞

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

浪浪躺友善超商　吹冷氣睡到做夢

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

汪鍊20年獲自由　第一步卻是最..

大拖把河裡游泳　下秒轉頭露燦笑

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽關心別狗！藏獒重量級塞奶爭寵

小貓突盲聾、走路歪　鹽燈惹的禍

聽英文朗讀！萌汪兄妹表情大不同

媽累壞返家　柴用尾巴歡迎超敷衍

失火了！　比特犬叼女嬰尿布逃難

長白山白狐住哨所當最萌「軍犬」

小貓路中守離世夥伴　他心疼收編

最新影片

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子」助成功脫險

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網笑：間諜泡芙

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面