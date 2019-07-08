洛威拿「慢慢」現身寵物展...狂粉學牠攤平吐舌　網一看：是徐文良！

▲粉絲們一見到洛威拿慢慢，立刻學牠攤平。（圖／授權自洛威拿〝慢慢〞粉絲專頁）

記者吳鎮良／綜合報導

見到偶像什麼包袱通通拋到腦後！南投的飼主日前帶著愛犬「慢慢」北上，前往為期4天的寵物用品展，結果一到現場立刻被許多粉絲認出，並且被要求抱抱及拍照，還有2名身穿黑色上衣的男子，一看到慢慢趴在地上休息，下秒也趕緊趴下，打趣地學偶像攤平吐舌，而其中一位就是知名動物救援人士徐文良。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主王于安日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一張照片，並以慢慢的口吻打趣說道，「我只是想趴在這邊休息一下......」畫面中可以看到，2名黑色上衣的男子一左一右地趴在慢慢旁邊，就彷彿是左右護法一樣；仔細一看，中間的慢慢似乎正在休息喘氣，而最左邊戴眼鏡的男子更是也模仿起來，吸引許多民眾站在一旁觀看。

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▲慢慢迷人的小短腿。



▲找亮點XDD



照片中打趣模仿慢慢的2名黑衣男子，其實是台南的動物救援人士徐文良大哥還有志榮哥，寵物用品展的這4天，徐園長護生園也有在這裡擺攤，攤位位置在i區828。值得一提的是，徐文良私底下也是慢慢的粉絲，先前還特地送浣熊的衣服給牠穿，沒想到慢慢的Size超乎想像的大，一穿上整個變得超緊繃，笑得馬麻合不攏嘴。

這張照片PO出不到一小時，便吸引上千個按讚數，許多人都在底下留言笑說，「三種規格的瓦斯」、「好有愛的畫面」、「慢慢終於變最小桶的」、「怎麼有一種三桶瓦斯倒在地上的感覺」、「這攤賣瓦斯的！」、「是慢慢跟徐大哥！」、「慢慢顯瘦了」、「慢慢：媽，這2個怪叔叔是誰啦？」、「徐大哥完勝XD」。

▲慢慢準備前往台北寵物展的模樣。



▲徐大哥送的浣熊裝，慢慢穿起來非常剛好。



馬麻王于安想和慢慢的粉絲說，「跟有到南港寵物展找慢慢的粉絲說不好意思，因為昨天真的是太多人了，慢慢一直反覆在拍照，真的有累又熱。所以慢娘在跟您們打招呼部份可能有時候會疏忽（訊息、line沒有回覆到），但是盡量都讓您們可以跟慢慢拍照，希望大家見諒，也要謝謝去寵物展看慢慢的您們，粉絲的熱情真是太強大了！」

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