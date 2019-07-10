ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

小男孩哭著讓重病愛犬安樂死　「說再見時不想要牠痛」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

狗狗比比。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）

▲保母帶著狗狗比比到平常散步的公園，巧遇一段動人的故事。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）

寵物小組／綜合報導

小男孩開心地跑向在公園散步的狗狗比比，卻突然停下腳步，害羞地詢問「我可以摸牠嗎？」得到同意後才輕輕撫摸。原來小男孩家裡曾經養了一隻狗狗，跟比比長得很像，狗狗重病時家人聽醫生的建議考慮安樂死，小男孩哭著跟醫生說，「牠會很痛的話，不要給牠痛了！」就這樣送走了心愛的毛孩。

「同行工作室」專門照顧生病重症的犬貓，並陪伴毛孩和主人一起面對離別，用愛治癒傷心。有一天保母帶狗狗「比比」到公園散步，遇到了一個小男孩，小朋友很開心地朝著比比全速前進，卻突然停下腳步站，慢慢蹲下靦腆地詢問「請問我可以摸牠嗎？」，得到同意後才伸手輕輕撫摸，臉上綻放無比燦爛的笑容。

請繼續往下閱讀...

保母見狀便問「你們家也有養狗對不對？」，小男孩點點頭說「以前有，跟牠長得很像，後來生病死掉了，是我決定的，因為不想給牠很痛。」保母聽得一頭霧水時，男孩的爸爸解釋，家裡的狗狗發現生病時已經是末期，醫生說狗狗會很不舒服，在安寧期間可以考慮安樂死，於是家人很用心的照顧，盡量讓狗狗舒適一些，也跟小孩說明狗狗的情況，還有什麼是安樂死。

狗狗比比。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）

▲比比大約10歲，除了慢性胰臟炎與皮膚問題，大致上是隻健康的狗狗。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）

有天小男孩放學回家，發現狗狗躺在地上吐出大量鮮血，家人趕忙抱著就往醫院衝，醫生一邊清理並確認呼吸心跳，一邊詢問「現在要搶救，還是你們決定好了？」正當爸爸腦筋一片空白，小男孩哭著問醫生，「牠會很痛嗎？牠會很痛嗎？牠會很痛的話，不要了，不要給牠痛了！」後來弟弟一邊嚎啕大哭，一邊安慰心愛的狗狗不痛了。

保母牽著比比跟小男孩在公園散步了一小段路，小男孩沉醉於跟比比玩，偶爾也分享自己跟狗狗的事，氣氛溫馨而平靜。對於小男孩勇敢面對離別，保母有著深深的感動與敬佩，「小男孩告訴我，他只想要狗狗不會痛，他知道要再見了，但是不想要給狗狗再見的時候很痛。」

狗狗比比。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）

▲小男孩說，比比跟他們家之前的狗狗長很像。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）

跟毛孩告別是每個主人都必須面對的艱難課題，而「同行工作室」的創辦人Oreo媽媽也是親身體會到這一點，才希望藉由陪伴和支持，盡力照顧毛孩、學習接納離別，不要害怕付出愛，「這也是毛孩教會我們的」。

Oreo媽媽說，當時會創辦這樣的工作室，源於和癱瘓暖貓Oreo的相遇。當時7歲的Oreo流浪街頭，被壞人傷害導致癱瘓，後來被救援團體救回，由Oreo媽媽收養。Oreo不能跑不能跳，連排泄都沒辦法，每天都需要依靠人擠尿擠便、皮下注射，但是牠仍然愛人，喜歡舔舔每個摸摸牠的人，後來也跟著媽媽到台灣各地旅行，探索好多美景。

貓咪Oreo。（圖／同行工作室提供，請勿任意翻攝）

▲Oreo是隻溫柔的貓咪，雖然被人類傷害，還是喜歡跟人撒嬌。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）

Oreo媽媽說，12日就是Oreo離世1周年，「即使知道牠離開了病痛的身體，但我也跟許多飼主一樣，經歷過很深的失落與悲傷。」原本她每天清晨5、6點就要起床幫Oreo擠尿，後來她總是在這個時間就會醒來，Oreo卻已經不在了，「原本在床邊裝尿布墊的垃圾袋，都拿來裝擦眼淚的衛生紙。」

貓咪Oreo。（圖／同行工作室提供，請勿任意翻攝）

▲Oreo因為癱瘓，每天媽媽都必須幫牠擠尿擠便。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）

走出傷痛的過程不容易，但Oreo媽媽獲得許多親友的支持，她也用幫Oreo辦紀念派對的方式，展出一起旅行的點滴與生活照，邀請親友一起參加，「在派對上我們又哭又笑地悼念牠，才漸漸走出悲傷的歷程。」因為自己經歷過這個過程，她才會創辦「同行工作室」，分享自身經驗與故事給予飼主支持，也提供府保母服務，讓照顧重病毛孩的飼主能夠有喘息的空間。

▼媽媽帶著Oreo遊台灣，而這些照片也在紀念派對中展出。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）

貓咪Oreo。（圖／同行工作室提供，請勿任意翻攝）

關鍵字： 同行工作室安樂死小孩與狗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

德國牧羊犬「抱爸爸」才睡得著　網友：奴才還有呼吸？

迷路歐告看到警察跑去舔手撒嬌　原來老爸是「同行」

盤點5個動物界冷知識！　有些鳥竟「尿自己腳上」消暑

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　奴才笑：他每天都來

圖解「幫男生狗狗洗GG」防發炎　奴才狂分享：長知識..

汪汪隊看家狂吠「雞婆小白」最起勁　網一看：那ㄟ洗立..

收容所汪變追浪少女　陪沙雕師爸爸周聖強打造磅礡海神

夜行館回來了！改為「熱帶雨林館」　水豚、樹懶萌見客

影／13歲老狗被丟路邊　直到發現「自己被棄養」....

回老家3個月寵成孫　汪被唸甩門「大聲頂嘴」：阿公會..

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後..

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：..

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無..

馬麻比幾根手指就「汪幾聲」拉拉開啟計算技能：簡單啦

地心引力害的！椅縫流出一坨肉 7公斤胖喵：人家只是..

哀傷鬆獅犬躲角落泛淚凝視　只摸貓不摸牠：把拔變心惹

與「屎」的距離！屁柴為吃超叛逆　大聲頂嘴+狂咬籠子..

叛逆汪妹不回家！盡責姐咬繩狂拉 媽門口看戲...化..

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不..

真不給面子！掃地機被法鬥搭便車 14kg重壓....

保持距離！落磯雪羊出現「不自然行為」　伸進車內舔鹽..

奈良鹿吃下塑膠袋死了9隻　保護團體相隔8年再啟「收..

歐告徘徊路中央險被車撞…苦等主人卻又失望落空　網鼻..

80kg高加索腿太長...游泳變「踩單車」　網笑慘..

小男孩哭著讓重病愛犬安樂死　「說再見時不想要牠痛」

騰空掛3樓窗外玩！受虐汪緊急收容變「陳情捕抓」　動..

勒頸重摔地上！涉虐狗UBA女球星「435字道歉」：..

法鬥窘被「甲蟲王者」夾嘴邊肉　網友幫腔：讓牠養嘛！

鄰居的小黑「一直叫」他拿石頭砸斷腳　高雄暴怒男判拘..

迷路歐告「警察是好人」舔又搖　熱心警找主人…原來是..

罷工結束長榮航空南崁總部前淨空　員工：久違的交通順..

他讓川普不開心…英國駐美大使決定辭職　英外交部證實

不斷更新／桃猿3上再添1分　3局猿4：1富邦

空姐罷工餘波　長榮航6月營收年減17.4%　創15..

世大運／陳薇安砍20分　中華女籃16分負俄羅斯本屆..

唐鳳胞弟強吻4歲女童4次　被控猥褻由母親陪同出庭1..

最後1輛「福斯金龜車」正式下線！80年經典小車Be..

派偉俊大學有著落！　自曝很反差...私下還有這個工..

3寶爸沒錢養！「截斷輸精管」少做1動作GG了…醫嘆..

聯合報舊址改豪宅　首筆實價揭露16樓　擠進200萬..

寵物動物熱門新聞

13歲老狗發現自己被棄養　淚崩..

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

毛毛口袋怪獸露耳朵　探頭萌翻！

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

慢慢現身寵物展　徐文良秒趴地板

哥幫剪指甲歐告變臉　換人超反差

收編黑貓　養3個月才發現是虎斑

姐姐拉汪妹回家　傻眼結局網笑翻

一日兩起路殺！小石虎等不到媽媽

汪汪偷看女店員　每天陪上大夜班

買草皮附神祕蛋？4週孵出小精靈

她收編豹貓浪浪「隔天當阿嬤」！

UBA女星虐狗！「當籃球打」已..

柴柴健檢尖叫　嘴巴吃肉條安靜了

讀者迴響

熱門新聞

13歲老狗發現自己被棄養　淚崩..

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

毛毛口袋怪獸露耳朵　探頭萌翻！

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

慢慢現身寵物展　徐文良秒趴地板

哥幫剪指甲歐告變臉　換人超反差

收編黑貓　養3個月才發現是虎斑

姐姐拉汪妹回家　傻眼結局網笑翻

一日兩起路殺！小石虎等不到媽媽

汪汪偷看女店員　每天陪上大夜班

買草皮附神祕蛋？4週孵出小精靈

她收編豹貓浪浪「隔天當阿嬤」！

UBA女星虐狗！「當籃球打」已..

柴柴健檢尖叫　嘴巴吃肉條安靜了

主人撿回小浪貓　比特當弟疼入心

最新影片

更多

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

馬麻比幾根手指就「汪幾聲」拉拉開啟計算技能：簡單啦

地心引力害的！椅縫流出一坨肉 7公斤胖喵：人家只是肚皮鬆啦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面