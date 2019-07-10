小男孩哭著讓重病愛犬安樂死　「說再見時不想要牠痛」

▲保母帶著狗狗比比到平常散步的公園，巧遇一段動人的故事。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）



寵物小組／綜合報導

小男孩開心地跑向在公園散步的狗狗比比，卻突然停下腳步，害羞地詢問「我可以摸牠嗎？」得到同意後才輕輕撫摸。原來小男孩家裡曾經養了一隻狗狗，跟比比長得很像，狗狗重病時家人聽醫生的建議考慮安樂死，小男孩哭著跟醫生說，「牠會很痛的話，不要給牠痛了！」就這樣送走了心愛的毛孩。

「同行工作室」專門照顧生病重症的犬貓，並陪伴毛孩和主人一起面對離別，用愛治癒傷心。有一天保母帶狗狗「比比」到公園散步，遇到了一個小男孩，小朋友很開心地朝著比比全速前進，卻突然停下腳步站，慢慢蹲下靦腆地詢問「請問我可以摸牠嗎？」，得到同意後才伸手輕輕撫摸，臉上綻放無比燦爛的笑容。

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保母見狀便問「你們家也有養狗對不對？」，小男孩點點頭說「以前有，跟牠長得很像，後來生病死掉了，是我決定的，因為不想給牠很痛。」保母聽得一頭霧水時，男孩的爸爸解釋，家裡的狗狗發現生病時已經是末期，醫生說狗狗會很不舒服，在安寧期間可以考慮安樂死，於是家人很用心的照顧，盡量讓狗狗舒適一些，也跟小孩說明狗狗的情況，還有什麼是安樂死。

▲比比大約10歲，除了慢性胰臟炎與皮膚問題，大致上是隻健康的狗狗。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）



有天小男孩放學回家，發現狗狗躺在地上吐出大量鮮血，家人趕忙抱著就往醫院衝，醫生一邊清理並確認呼吸心跳，一邊詢問「現在要搶救，還是你們決定好了？」正當爸爸腦筋一片空白，小男孩哭著問醫生，「牠會很痛嗎？牠會很痛嗎？牠會很痛的話，不要了，不要給牠痛了！」後來弟弟一邊嚎啕大哭，一邊安慰心愛的狗狗不痛了。

保母牽著比比跟小男孩在公園散步了一小段路，小男孩沉醉於跟比比玩，偶爾也分享自己跟狗狗的事，氣氛溫馨而平靜。對於小男孩勇敢面對離別，保母有著深深的感動與敬佩，「小男孩告訴我，他只想要狗狗不會痛，他知道要再見了，但是不想要給狗狗再見的時候很痛。」

▲小男孩說，比比跟他們家之前的狗狗長很像。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）



跟毛孩告別是每個主人都必須面對的艱難課題，而「同行工作室」的創辦人Oreo媽媽也是親身體會到這一點，才希望藉由陪伴和支持，盡力照顧毛孩、學習接納離別，不要害怕付出愛，「這也是毛孩教會我們的」。

Oreo媽媽說，當時會創辦這樣的工作室，源於和癱瘓暖貓Oreo的相遇。當時7歲的Oreo流浪街頭，被壞人傷害導致癱瘓，後來被救援團體救回，由Oreo媽媽收養。Oreo不能跑不能跳，連排泄都沒辦法，每天都需要依靠人擠尿擠便、皮下注射，但是牠仍然愛人，喜歡舔舔每個摸摸牠的人，後來也跟著媽媽到台灣各地旅行，探索好多美景。

▲Oreo是隻溫柔的貓咪，雖然被人類傷害，還是喜歡跟人撒嬌。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）



Oreo媽媽說，12日就是Oreo離世1周年，「即使知道牠離開了病痛的身體，但我也跟許多飼主一樣，經歷過很深的失落與悲傷。」原本她每天清晨5、6點就要起床幫Oreo擠尿，後來她總是在這個時間就會醒來，Oreo卻已經不在了，「原本在床邊裝尿布墊的垃圾袋，都拿來裝擦眼淚的衛生紙。」

▲Oreo因為癱瘓，每天媽媽都必須幫牠擠尿擠便。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）



走出傷痛的過程不容易，但Oreo媽媽獲得許多親友的支持，她也用幫Oreo辦紀念派對的方式，展出一起旅行的點滴與生活照，邀請親友一起參加，「在派對上我們又哭又笑地悼念牠，才漸漸走出悲傷的歷程。」因為自己經歷過這個過程，她才會創辦「同行工作室」，分享自身經驗與故事給予飼主支持，也提供府保母服務，讓照顧重病毛孩的飼主能夠有喘息的空間。

▼媽媽帶著Oreo遊台灣，而這些照片也在紀念派對中展出。（圖／同行工作室授權使用，請勿任意翻攝）

