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駝鹿闖民宅爽用灑水器「沖涼」　阿拉斯加罕見32度高溫

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▲駝鹿（moose）用灑水器消暑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲駝鹿（moose）用灑水器消暑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

隨著地球暖化越來越嚴重，許多高緯度國家也都創下了夏季的高溫紀錄，不只是人類還有動物都難以忍受。日前有人分享了一段影片，只見一隻巨大的駝鹿（moose）闖入民宅，走到花園中的灑水器旁並坐下，開始享受噴出來的冰涼水柱，時不時還喝水解渴，萬分享受的模樣也讓網友直呼「太神奇了！」

▲美國阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）。（圖／翻攝自Google Map）

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▲美國阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）。（圖／翻攝自Google Map）

據《每日郵報》報導，美國阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）有人於10日在ViralHog頻道上分享了一段影片。影片中可以看到一隻黑色巨大的駝鹿懶洋洋地趴臥在一處民宅的草地上，旁邊則是有一個來回擺動的灑水器不停地噴出水柱。只見灑水器逐漸往牠的方向擺動，最後更是直接噴在旁大的身軀上，冰涼的水柱在炎熱的氣溫下達到良好的降溫效果。影片下方還描述，這隻駝鹿在這戶人家的草皮上享受之前，其實已經「試用」了好幾戶住家的灑水器，最終才選擇在這裡降溫。

▲駝鹿（moose）用灑水器消暑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲擺動的灑水器不斷噴出涼水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

聰明的駝鹿不只享受水的「洗禮」，在灑水器噴水的同時還不停蠕動嘴巴，喝幾口水解渴。一臉享受的模樣也讓網友紛紛在影片底下留言，「這隻駝鹿真的太酷了！」、「可憐的東西一定很熱吧」、「牠下次一定會為了冷氣進屋」；還有網友認為，這段影片根本不好笑，因為這都是全球暖化所造成的。

安克拉治市往年這段時間的氣溫都保持在華氏65度（約攝氏18度）左右，但今年卻飆升到華氏90度（約攝氏32度），阿拉斯加州各大城市也都出現華氏8、90度的異常高溫，造成嚴重乾旱和野火焚燒。阿拉斯加中部和南部最為嚴重，至少發生了30多起的大火；7月2日安克拉治東邊也發生了火災，導致居民要忍受多日的惡劣空氣質量。

不過報導也指出，阿拉斯加州未來一周將會迎來陣雨，不僅有助於降低溫度，也可以幫助消防員救災，希望隨著熱浪的減弱，人和駝鹿都能很快的涼快下來。

關鍵字： 駝鹿灑水器熱浪阿拉斯加州安克拉治全球暖化北美要聞

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