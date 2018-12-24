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扶拉格／「4種鹿」大對決！　到底誰幫聖誕老人拉雪橇？

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▲扶拉格聖誕篇，駝鹿,馴鹿,麋鹿。（圖／扶拉格透可）

文／扶拉格透可

又到了一年一度
人類歡慶聖誕節的月份
但你有發現裝飾上幫聖誕老人拉雪橇的鹿
品種常出錯嗎？

沒有
因為你是人類噗

所以到底幫聖誕老人拉雪橇的是駝鹿麋鹿馴鹿還是拉格鹿呢？
請看：

▲扶拉格聖誕篇，駝鹿,馴鹿,麋鹿。（圖／扶拉格透可）

駝鹿

世界上最大的鹿科動物
站起來接近兩公尺高
比車子還要高
所以聖誕老人要是拉著兩排駝鹿出門送禮物
可能會先把屋頂壓垮、再把小朋友嚇暈
最後被警察抓走

▲扶拉格聖誕篇，駝鹿,馴鹿,麋鹿。（圖／扶拉格透可）

麋鹿

被稱作四不像的麋鹿
臉像馬、角像鹿、長脖子像駱駝、蹄像牛、尾巴像驢
數千年前主要分佈在中國
因為人類社會發展的關係
一度瀕臨滅絕
近代(1898年)經英國貝福特公爵重金收購、繁殖後
數量才逐漸上升
所以光是分佈地區和差點滅亡這兩點
麋鹿根本沒空幫聖誕老人拉雪橇

▲扶拉格聖誕篇，駝鹿,馴鹿,麋鹿。（圖／扶拉格透可）

馴鹿

主要分佈於北半球的北極地區
脖子上一圈柔軟的毛是他們的特色
馴鹿不但擁有有極佳的耐寒能力
還具備極強的適應力
不論長途旅行還是在食物稀缺的土地上覓食
這些都難不倒牠
簡直是聖誕老人的工具人...啊不
拉雪橇的最佳鹿選！

▲扶拉格聖誕篇，駝鹿,馴鹿,麋鹿。（圖／扶拉格透可）

拉格鹿

世界上最小的鹿科動物
體型和青蛙差不多大
睡覺時會將鹿角取下
清晨醒來再將鹿角裝回去
因為體型太小了
一個小禮物都拉不動
所以最後連面試都沒通過
飲恨回老家種田

看完以上介紹後
你知道誰是聖誕老人的司機了嗎？
沒錯！
就是馴鹿
所以以後別再認錯啦
馴鹿會哭的嗚嗚

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關鍵字： 扶拉格馴鹿麋鹿駝鹿聖誕節耶誕節冷知識

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