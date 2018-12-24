扶拉格／「4種鹿」大對決！　到底誰幫聖誕老人拉雪橇..

文／扶拉格透可



又到了一年一度

人類歡慶聖誕節的月份

但你有發現裝飾上幫聖誕老人拉雪橇的鹿

品種常出錯嗎？

沒有

因為你是人類噗

所以到底幫聖誕老人拉雪橇的是駝鹿麋鹿馴鹿還是拉格鹿呢？

請看：

駝鹿

世界上最大的鹿科動物

站起來接近兩公尺高

比車子還要高

所以聖誕老人要是拉著兩排駝鹿出門送禮物

可能會先把屋頂壓垮、再把小朋友嚇暈

最後被警察抓走

麋鹿

被稱作四不像的麋鹿

臉像馬、角像鹿、長脖子像駱駝、蹄像牛、尾巴像驢

數千年前主要分佈在中國

因為人類社會發展的關係

一度瀕臨滅絕

近代(1898年)經英國貝福特公爵重金收購、繁殖後

數量才逐漸上升

所以光是分佈地區和差點滅亡這兩點

麋鹿根本沒空幫聖誕老人拉雪橇

馴鹿

主要分佈於北半球的北極地區

脖子上一圈柔軟的毛是他們的特色

馴鹿不但擁有有極佳的耐寒能力

還具備極強的適應力

不論長途旅行還是在食物稀缺的土地上覓食

這些都難不倒牠

簡直是聖誕老人的工具人...啊不

拉雪橇的最佳鹿選！

拉格鹿

世界上最小的鹿科動物

體型和青蛙差不多大

睡覺時會將鹿角取下

清晨醒來再將鹿角裝回去

因為體型太小了

一個小禮物都拉不動

所以最後連面試都沒通過

飲恨回老家種田

看完以上介紹後

你知道誰是聖誕老人的司機了嗎？

沒錯！

就是馴鹿

所以以後別再認錯啦

馴鹿會哭的嗚嗚

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