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準備吃生魚片　桌下鑽出「燦笑超萌海豹柴」…動感光波發射

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▲柴犬「歐巴」想要吃生魚片，眼睛發亮。（圖／飼主周先生授權提供，下同）

▲柴犬「歐巴」想要吃生魚片，眼睛發亮。（圖／Instagram／@shiba_oppa授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

真的什麼都想參一咖！雲林縣飼主周先生近日帶著2歲半的歐巴到東港，正當準備吃生魚片時，桌子底下卻突竄出一顆毛頭，原來是歐巴想要蹭吃，只好用水汪汪大眼攻勢讓人融化。周先生當下覺得可愛，拍照後上傳到臉書社團並附註，「你以為裝成海豹就可以吃嗎，門都沒有。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

只見歐巴眼睛發著亮光，嘴巴微笑出一個撩人的弧度，耳朵縮到後腦勺，在嘴邊肉的加乘作用下，牠變得像是一個可愛的海豹，也有網友笑稱像還俗的「小沙彌」。周先生接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，歐巴平常就是個貪吃的孩子，如果手裡沒有食物，牠就會超級現實不理人，但只要想要討吃就會變得很乖，還會伸手撥人。

▲歐巴是專業微笑柴。

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▲歐巴是專業微笑柴。

歐巴親人乖巧，平常見人回家就開飛機耳迎接，但看到食物後會開得更厲害，這次牠討吃反應超萌，但柴犬不能吃生魚片，所以周先生就算覺得可愛也不會妥協，「後來牠發現不能吃，覺得沒戲了就無奈地趴回去睡覺。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

網友們看見歐巴變成海豹的畫面，紛紛被萌翻，「好可愛」、「超可愛海豹」、「水汪汪的大眼睛，很想吃的樣子XD」、「天哪爆可愛」、「都給你都給你！」、「裝海豹是提醒把拔不要吃太多牠海裡的同伴」、「耳朵藏到哪裡去了啦？哈哈」、「柴表示：看在我如此萌的份上，施捨一塊吧」、「海豹要吃魚XD」、「我們不是海豹，我們是還俗的小沙彌！所以腦袋光光的」。

▲歐巴耳朵萬能。

▲歐巴耳朵萬能。

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關鍵字： 柴犬赤柴毛孩海豹

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