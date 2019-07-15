歐告兄妹化身「外送員」瞇眼討肉當小費　網萌暈：一定訂爆

▲超萌外送員瞇眼傻笑。（圖／臉書粉專「Buster是一隻狗」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

新竹的巴斯特媽媽近日常用外送解決晚餐，她深感便利，轉頭回看了家裡呆萌的歐告哥哥「巴斯特」和妹妹「巴妹」，突然靈機一動，想將兄妹倆打造成「超萌外送員」，巴斯特爸爸獲得點子後，決定動手自製道具。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

巴斯特爸爸簡單用紙箱自製外送箱，還特別為3歲哥哥巴斯特量身訂製了「手工小帽」，花了1、2個禮拜細心完成，再讓兄妹倆坐在機車上面當模特兒。巴斯特媽媽則負責擔當攝影師，「拍照時哥哥只要有吃的引誘，配合度就很高，反倒巴妹可能因為才3個月大，對甚麼都好奇，坐在箱子裡很興奮就一直亂動，讓我拍到很狼狽。」

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▲狗狗：客人要用肉肉當小費。

巴斯特媽媽更特別分享了過程中的趣事，「作巴妹的箱子時，牠才8公斤，體型也偏瘦，一開始箱子尺寸比較合，想不到弄完的時候，牠已經長了兩倍大！所以其實拍照時有點塞不進箱子裡XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

歐告兄妹穿上領巾、坐進箱子擔任「外送員」時格外上相，看鏡頭還知道要吐舌撒嬌。巴斯特媽媽在臉書社團發文時笑稱牠們是「Uber Treat」員工，並幽默地說公司是用「肉肉、罐罐」付費，若要親自送上樓的顧客，則須加收「一根潔牙骨」，也在文末溫馨提醒：愛吃的兄妹倆可能會讓送上的餐點「只剩一半」。

趣味的圖文獲得網友留言，「兄妹倆一起外送，餐點只送空盒，謝謝您來電點餐XD」、「太可愛❤」、「我想訂！請問怎麼下order～」、「可以拍廣告了」、「我還不給它訂爆？」、「我要每一小時叫一次」、「我一定訂爆」、「想摸外送員XD」、「訂購專線在哪，每天打爆」、「可能只收到空盒喔！」、「太可愛了！快來外送」。

▲巴斯特個性乖巧，有著滿滿萌樣。

▲巴妹年紀小比較好動。

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