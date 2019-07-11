雙腳全癱淒厲哭！她救棄貓轉中途　快來東寵中壢、蘆竹店愛心認養

▲健行店舉辦抽獎「霸道總裁椅」，圖中為店貓點點。（圖／東森寵物雲中壢健行店提供）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

如果有機會，這些孩子們值得被愛一次！愛媽高雅萍11年前救援浪貓「Money」，花費不少心力後才遇見奇蹟，她從此成立「小松樹流浪貓咪中途之家」，救援無數浪貓，並與東森寵物雲商店「中壢健行店」、「桃園蘆竹店」合作，分別在7月13日、14日舉辦「愛心認養活動」，開放愛貓民眾們前來參與。

高雅萍是11年前在一個廢棄的市場餵養浪狗時發現Money，「當時聽見淒厲哭叫聲，走近才發現是隻幼貓，牠骨瘦如柴，後腳還癱瘓了，送去就診時醫生沉重地告訴我，照顧這孩子需要一生替牠把屎把尿。」高雅萍不願就此放棄，抱著Money四處找醫生動手術，但貓咪年紀實在太小屢遭碰壁，絕望之際才終於有醫生答應。

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▲浪孩Money現由高雅萍收編。（圖／小松樹流浪貓咪中途之家提供）

未料毛孩的手術費用將近7萬，高雅萍當時十分糾結，最後四處借貸才終於換回毛孩的健康，「會將牠取名為『Money』，是希望我們不用再為醫療費用而愁苦。」她從過程中看見Money對生命的堅毅與努力，從此決心經營中途之家，並同時成立義賣專區，以愛爸、愛媽及善心人士捐贈的物品義賣，以購買代替捐款，籌募浪貓的醫療費用。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

高雅萍從此將「救援浪孩」當作首要任務，花了大半輩子把浪貓當孩子養，也讓她笑稱，「人家一張開眼，是柴、米、油、鹽，我則是奶粉、肉泥、飼料錢！」為了這些「心頭肉」，她將在7月13日、14日分別在東森寵物雲商店「桃園蘆竹店」、「中壢健行店」，希望替心愛的浪孩們尋個好歸宿。

桃園蘆竹店在13日下午1點至6點舉辦愛心認養活動，當日也搭配外出用品（提籃）、便盆特價再下殺8折優惠，而為了因應時節需求，夏季涼感床也同步提出特價「再下殺7折」。中壢健行店的認養活動則在14日下午1點至6點進行，除了也有上述折扣外，還另搭配「豪禮抽獎」，消費每滿千送抽獎券一張；滿兩千即送兩張，獎品為市價2300元的「霸道總裁椅」，另有柏萊富1磅飼料3組（犬貓都可）作為貳獎，抽獎活動至7月31日截止。

送養的貓咪大多是幼貓，由高雅萍親手照顧，親人又乖巧，歡迎有心要領養的民眾前往和貓咪們互動。而7月13、14日中壢健行店和桃園蘆竹店都有搭配「犬貓試吃會」，毛爸毛媽除了參加活動，也歡迎帶自家寶貝前往！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



▼桃園蘆竹店活動資訊。（圖／東森寵物雲商店提供）



▼中壢健行店活動資訊。（圖／東森寵物雲商店提供）

【桃園蘆竹店活動資訊】

認養活動日期：7/13 13:00-18:00

電話：03-312-0236

地址：桃園市蘆竹區南昌路266號

營業時間：11:00-22:00

美容營業時間：11:00-21:00

美容公休日：無





1.13、14兩日皆舉辦「犬貓試吃會」

2.外出用品（提籃）、便盆特價再8折

3.夏日涼感床特價再7折

4.單筆消費滿888元，送「小型犬洗澡」免費一次（中型犬、大型犬加購99元可享）

【中壢健行店活動資訊】

認養活動日期：7/14 13:00-18:00

電話：03-428-3402

地址：桃園市中壢區健行路178號

營業時間：11:00-22:00

美容營業時間：11:00-21:00

美容公休日：無



1.13、14兩日皆舉辦「犬貓試吃會」

2.外出用品（提籃）、便盆特價再8折

3.夏日涼感床特價再7折

4.單筆消費滿888元，送「小型犬洗澡」免費一次（中型犬、大型犬則加購99元可享；貓咪加購399元亦享優惠）

5.消費滿千即享抽獎券乙張（金額以此類推），抽霸道總裁椅（市價2300元）一組、柏萊富1磅飼料3組（犬貓都可），抽獎活動至7/31截止。



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