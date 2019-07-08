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掃地機被14kg法鬥搭便車　轉圈掙扎後「自主停工」網笑翻

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

真不給面子！苗栗縣10歲的法鬥「伴伴」這天在家無聊，剛好掃地機正在身邊工作，牠就好奇坐上去玩。機器突然承受住14公斤的重量，似乎不太能行進，原地反覆轉了幾圈後自行停下了，讓網友笑翻表示，「伴伴要減肥了XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲伴伴偷搭便車。（圖／飼主駱小伴授權提供，下同）

▲伴伴偷搭便車。（圖／飼主駱小伴授權提供，下同）

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事實上，伴伴在一歲時白內障手術失敗，從此左眼失明，但在家依舊活潑。飼主駱小伴接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，掃地機大約2天用一次，伴伴平常趴在地上被撞無感，也不會想閃躲，這天興許是覺得好奇，就爬上去坐了，「牠一直轉來轉去，感覺挺開心的，不過掃地機承受不住牠的重量所以停機了，之後牠也很快就知道沒戲了。」

▲伴伴有著燦爛的笑容。

▲伴伴有著燦爛的笑容。

可以看到影片中，伴伴乖巧坐在掃地機上，身體挺得直直的，雙手還緊貼在面板上保持平衡。只不過掃地機因為有「乘客」難以行進，左右反覆運轉幾圈後，雖然有稍微向前走，最後依舊放棄掙扎，就此停工。駱小伴也表示，掃地機少了「乘客」後，沒多久就又恢復正常，所以應該只是因為無法前進，暫時故障而已。

伴伴「搭便車」的影片獲得網友爭相留言，「伴伴：偶有車車了」、「頭暈呀！」、「牛牛好開心」、「準備換新的」、「笑咪咪，真可愛的孩子」、「我也要來敗一台」、「機器人：你給我下來喔」、「會壞掉～哈哈」、「掃地機頭昏中」、「掃地機器人好可憐」、「移動式咖啡杯XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲伴伴和主人相知相惜了10年。

▲伴伴和主人相知相惜了10年。

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關鍵字： 毛孩法鬥掃地機

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