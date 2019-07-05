一團衛生紙掉入籠內　她細看發現「萌Q倒頭栽」...當場傻眼

▲倉鼠「胡迪」用極限姿勢入眠中。（圖／飼主宥筠授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

都不會暈嗎？新北市三重區網友宥筠日前發現自家銀狐倉鼠「胡迪」安靜睡覺，謎樣的睡姿看久了覺得超奇特，她將照片上傳至臉書社團，並疑惑地說「這睡姿是？」，引來鼠友紛紛討論。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

胡迪約3個月大，是相當好動的孩子，因為籠子裡能玩的地方很多，牠常常躲起來睡，很難察覺，宥筠下班回到家，正好捕捉到牠近期睡得「最特別」的一次。可以看到畫面中，胡迪頭頂在地上睡覺，身體蜷曲，筋骨柔軟的牠擺弄出極限睡姿時，還不忘將手腳全懸空，成功偽裝成一團皺皺的衛生紙。

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▲胡迪的特寫照。

▲胡迪睡姿很多樣。

宥筠表示，那天胡迪入睡時大約是晚上7點，因為牠這次睡的地方空曠，睡姿卻依舊奇特，忍不住好奇觀察，「或許是這種姿勢不舒服，沒有辦法持續太久，牠睡個2、3分鐘後，就突然失衡、跌倒，驚醒時又自動換回正常姿勢休息了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

倉鼠胡迪的照片獲得網友留言，「宿醉」、「夢中倒掛金鉤」、「睏尬併軌」、「倒立睡法能促進血液循環，加上可冥想，練就一身鼠鼠功夫」、「這這這好強喔！」、「醉倒在路邊的小孩XD」、「應該剛宿醉吐完」、「鼠：為了苗條身材，我必須抬腿睡一下覺」、「跑趴喝太多？」、「最高境界」。

▲女兒和胡迪正在玩。

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