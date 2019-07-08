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穿山甲疑被野狗咬死　「背甲見骨」陳屍大學校園引熱議

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▲穿山甲疑遭犬隻咬死。（圖／劉明浩教授授權提供。）

▲穿山甲疑遭犬隻咬死。（圖／劉明浩教授授權提供。）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

國立暨南大學劉明浩教授在5日早上接獲通報，發現校園草地上有隻死亡的穿山甲，他看見穿山甲背甲上有見骨的傷口，身體也遍布咬痕，因屍體距離校內動保社犬舍很近，初步推斷是遭犬隻攻擊致死。

劉明浩在臉書發文表示，事實上，這已經是同區域近期「第二起」穿山甲死亡，6月中下旬時發現的穿山甲更是只剩下鱗片和腐爛屍體，他將屍體寄送路殺社，同時認為野生保育類動物應該是需要被優先保護的對象，該穿山甲可能還不到2歲，卻遭到攻擊，替牠們覺得不公。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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文章隨即獲得許多留言、轉發，動保社社長也在留言處回應，去年曾嘗試過將犬舍犬隻全數鏈起，但其實「治標不治本」，也表示犬舍的狗並非以流浪狗為主，多是民眾棄養造成，針對此況也願意多向校方開會做討論。劉明浩教授接受採訪時表示，校園裡有多種野生動物，其中穿山甲在近3年都曾有被咬傷的案例，而雖然師生遛狗會遵照校內規範，但遊客、居民遛狗卻沒有強制要繫牽繩，流竄的流浪犬隻更成為一大問題。

國立暨南大學針對此案，也在8日下午召開會議討論做出決議。劉明浩教授表示，基於前陣子埔里大雨、犬舍排水系統、圍籬發生損壞，將會撥款20萬修繕犬舍，並且會同時標定「校犬名冊」，被標定的犬隻需繫牽繩，也有規範可活動區域，另外也會加強校犬的宣導認養。

為了有效保育穿山甲，將投入10萬元做為科學調查用途，因為校園地廣，多處都有牠們的活動蹤跡，其中機車道一帶的林地更是穿山甲出現的熱點，但機車道距離路面有超過30公分的落差，不利於動物爬行回林地，為此也將會另撥款進行修繕。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

記者稍早前致電路殺社負責人，但因檢驗報告尚未出爐，暫時無法取得穿山甲屍體的檢驗結果。

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關鍵字： 穿山甲特有生物研究保育中心

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