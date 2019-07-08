丟衛生紙驚見垃圾桶內「保護色條紋怪」　網嚇：差點丟了

▲貓咪「鬧鬧」在垃圾桶裡甜睡。（圖／中途愛媽「奶媽」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台北市中途愛媽「奶媽」前幾日鼻子過敏，擤了第4張衛生紙準備丟進垃圾桶時，餘光瞄見桶裡有坨黑色毛茸茸的東西，憑著光線仔細看後，才發現是1個半月大的奶貓「鬧鬧」蜷縮在內，身上舖滿濕濕的「被子」還是睡得相當香甜。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

鬧鬧出生2天就由奶媽接手，替飼主代為照料，是個相當有活力的孩子，餵奶前常常會用生命瘋狂吶喊。未料這天鬧鬧跑到垃圾桶裡不但沒有喵叫求救，還在裡面斷電了，奶媽見狀後，趕緊把毛孩抱回窩裡睡，「牠從來沒翻過垃圾桶，一開始根本沒發現，幸好垃圾袋剛換新，牠醒了之後也沒有再靠近垃圾桶，猜想牠是玩一玩，不小心掉進去的。」

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▲鬧鬧平常睡在香蕉床內。

▲哥哥「吵吵」和妹妹鬧鬧外型相似，但鬧鬧毛色較深一些。

鬧鬧和其他4隻奶貓很好動，又喜歡成群結隊，只要一隻叫，其他都會跟著合音。這天牠在垃圾桶裡斷電，剛好毛色較暗、體型又小小的，沒什麼光線透進桶內，一時之間真的很難察覺，差點就要被奶媽丟的衛生紙團蓋住了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

鬧鬧睡覺的秘密基地引來網友留言，「這顏色跟垃圾袋看起來也沒有違和」、「還有很多小被被可以蓋…」、「這裡比較好睡嗎」、「如果一直都沒有發現的話…會不會變成送養」、「這個被被有點濕」、「差點被衛生紙活埋」、「幸好還沒丟垃圾車」、「久沒清垃圾桶都長貓了」、「會不會打包了都不曉得呢」、「 居然會跳到裡頭睡，也太好笑了」、「不注意就被背上一個丟垃圾車棄養的名了」、「真的看不到」、「 隱密性高，又有主人的味道XD」。

▲奶媽笑稱這張照片是「小朋友陪小朋友」。

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