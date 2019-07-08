ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

丟衛生紙驚見垃圾桶內「保護色條紋怪」　網嚇：差點丟了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲貓咪「鬧鬧」在垃圾桶裡甜睡。（圖／中途愛媽「奶媽」授權提供，下同）

▲貓咪「鬧鬧」在垃圾桶裡甜睡。（圖／中途愛媽「奶媽」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台北市中途愛媽「奶媽」前幾日鼻子過敏，擤了第4張衛生紙準備丟進垃圾桶時，餘光瞄見桶裡有坨黑色毛茸茸的東西，憑著光線仔細看後，才發現是1個半月大的奶貓「鬧鬧」蜷縮在內，身上舖滿濕濕的「被子」還是睡得相當香甜。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

鬧鬧出生2天就由奶媽接手，替飼主代為照料，是個相當有活力的孩子，餵奶前常常會用生命瘋狂吶喊。未料這天鬧鬧跑到垃圾桶裡不但沒有喵叫求救，還在裡面斷電了，奶媽見狀後，趕緊把毛孩抱回窩裡睡，「牠從來沒翻過垃圾桶，一開始根本沒發現，幸好垃圾袋剛換新，牠醒了之後也沒有再靠近垃圾桶，猜想牠是玩一玩，不小心掉進去的。」

請繼續往下閱讀...

▲鬧鬧平常睡在香蕉床內。

▲鬧鬧平常睡在香蕉床內。

▲吵吵和鬧鬧外型相似，但鬧鬧的毛色較深一點。

▲哥哥「吵吵」和妹妹鬧鬧外型相似，但鬧鬧毛色較深一些。

鬧鬧和其他4隻奶貓很好動，又喜歡成群結隊，只要一隻叫，其他都會跟著合音。這天牠在垃圾桶裡斷電，剛好毛色較暗、體型又小小的，沒什麼光線透進桶內，一時之間真的很難察覺，差點就要被奶媽丟的衛生紙團蓋住了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

鬧鬧睡覺的秘密基地引來網友留言，「這顏色跟垃圾袋看起來也沒有違和」、「還有很多小被被可以蓋…」、「這裡比較好睡嗎」、「如果一直都沒有發現的話…會不會變成送養」、「這個被被有點濕」、「差點被衛生紙活埋」、「幸好還沒丟垃圾車」、「久沒清垃圾桶都長貓了」、「會不會打包了都不曉得呢」、「 居然會跳到裡頭睡，也太好笑了」、「不注意就被背上一個丟垃圾車棄養的名了」、「真的看不到」、「 隱密性高，又有主人的味道XD」。

▲奶媽笑稱這張照片是「小朋友陪小朋友」。

▲奶媽笑稱這張照片是「小朋友陪小朋友」。

▼更多精彩內容。

關鍵字： 毛孩奶貓幼貓虎斑貓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「風速狗」長毛飄逸燦笑超美　路人問品種媽驕傲：收容所很多

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

蓋子轉不開...帥奴才搬「肉球開罐器」　一記迴旋踢..

國寶魚復育成功！櫻花鉤吻鮭「數量逾6800隻」　命..

深情望妹「伸手示好」頻點頭　貓兄慘被晾一旁…結局反..

一團衛生紙掉入籠內　她細看發現「萌Q倒頭栽」.....

柴翹家踩同伴墊高！　媽見「犯案現場」無奈回眸：不是..

奴才要上工！3幼犬「躺平充電」加冷筍　害他超想加入

浪貓每天睡娃娃機台　見熟悉身影「高空丟碗」喵叫點餐

游泳水太淺啦！柴柴翹屁股下犬式　嘴邊「白麻糬」漂浮

法鬥太皮被「憤怒鐵臂」十字固定　瞇眼享受泰式按摩

洗澡了！米克斯「雙手擠事業線」　燦笑拋媚眼：我不依..

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好..

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 ..

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳..

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子..

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網..

奴才上工！DIY自製居家貓鞦韆 主子各種花式捧場...

祐銘&麻吉貓-遛貓咪會很奇怪嗎？麻吉是隻愛散步的貓

最萌吃貨！倉鼠暴風嗑光蘋果乾 1分鐘完食...嘴嘴..

主人不好當！奴才停止騷癢癢...米克斯「伸手狂撥」..

快幫我脫掉！柴柴穿鞋超慌張 小腳狂竄「懸空定格」鏟..

撕開優格「一秒召喚薩摩耶」　牠竄出仆街裝沒事.....

看到豬大哥被欺負　義氣汪秒衝去「咬牠屁股」：放開我..

咖啡廳店貓霸占機車！開飛機曬太陽　車主爽翻：怎麼這..

小姐姐專心寫功課　喵皇「整尊蹭上去」擋滿滿：陪我玩..

洛威拿「慢慢」現身寵物展...狂粉學牠攤平吐舌　網..

丟衛生紙驚見垃圾桶內「保護色條紋怪」　網嚇：差點丟..

阿嬤養大！水桶汪趴拖鞋「睡到打呼」　網驚：以為是迷..

朋友來了！圓眼貓「張嘴當機」26秒　網萌暈：嘴巴吃..

掃地機被14kg法鬥搭便車　轉圈掙扎後「自主停工」..

浪貓超傲嬌「先摸摸才肯吃飯」！　她笑：聽說鄰居用湯..

甲狀腺結10%是癌！切3cm病灶...憂「傷喉神經..

【廣編】頭獎上看8.7億　屬蛇、天秤座榮登億元中獎..

22台人濟州島詐欺落網「泡菜吃到怕」　遣台嗑排骨飯..

撕開優格「一秒召喚薩摩耶」　牠竄出仆街裝沒事.....

別干涉國民黨家務事！郭台銘嗆蔡政府：你們對賴清德那..

走私毒品從海運變空運　調查局與台北關半年緝毒查獲3..

湖北武漢台灣周明開幕　釋2700職缺聚焦台青就業創..

中職／明星賽太歡樂？洪總盼建立認真模式

天降15cm老鼠砸中她手臂　店家錢照收：沒砸碗裡、..

給說法／有了大法庭，判決歧異就有望解決嗎

寵物動物熱門新聞

飼主推米克斯下車狠離去　牠緊盯..

阿金散步突不走　要主人幫救同伴

6年來幫遭竊愛犬慶生　奇蹟降臨

阿金把「貓頭」當娃娃含嘴裡甜睡

「最強銷售柴」掛25元廣告牌顧..

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

爸DIY狗安全帽連「耳洞」都超..

剃毛會瘦？柴光溜溜背影曝真實身..

退租客留滿屋垃圾　房東氣炸：是..

台東海祭拾獲5m地震魚！部落振..

獵豹被卡到絕望　表情逐漸母湯

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

四周沒人！愛犬突被騰空抓起撞牆

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

讀者迴響

熱門新聞

飼主推米克斯下車狠離去　牠緊盯..

阿金散步突不走　要主人幫救同伴

6年來幫遭竊愛犬慶生　奇蹟降臨

阿金把「貓頭」當娃娃含嘴裡甜睡

「最強銷售柴」掛25元廣告牌顧..

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

爸DIY狗安全帽連「耳洞」都超..

剃毛會瘦？柴光溜溜背影曝真實身..

退租客留滿屋垃圾　房東氣炸：是..

台東海祭拾獲5m地震魚！部落振..

獵豹被卡到絕望　表情逐漸母湯

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

四周沒人！愛犬突被騰空抓起撞牆

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

柴用迴旋屁拳打招呼　牠嚇到尖叫

最新影片

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子」助成功脫險

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網笑：間諜泡芙

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面