阿金拔河搶拖鞋...　屁孩弟「超萌幫倒忙」興奮搖尾

▲小阿金Astra在哥哥後面幫倒忙。（圖／翻攝自Instagram／@leokan0821）

寵物小組／綜合報導

賣來鬧喔！日本這隻快3歲的黃金獵犬Leo奮力地咬著拖鞋不放，和主人僵持許久。弟弟Astra見戰況激烈，在後頭咬著哥哥尾巴，想要一起幫忙，最後卻自顧自地玩了起來，原本想發揮「兄弟之愛」的美意反倒變得像是在擾亂。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，Leo似乎很熟絡拔河戰術，重心不但壓得很低，還會節節後退，和主人互相拉扯時低沉吼叫，可見雙方都發揮不少力氣，拉鋸戰十分精彩。Astra見狀後，興奮地咬著哥哥的尾巴想要助陣，但因為雙方鬥爭時快速繞圈，牠在後頭顧著甩玩尾巴，動作有點慢半拍了，反倒變成「拖油瓶」，讓哥哥難以發揮全力拔河。

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在 Instagram 查看這則貼文 レオのかぁちゃん（@leokan0821）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 30 日 上午 4:43 張貼

其實Astra才快3個月大，進來家裡的時候就很愛黏著哥哥了，若看見Leo向人討抱、討摸時，牠會吃醋地在後面咬尾巴阻擋，不過牠有時不懂得看臉色，哥哥反而覺得煩，會轉過身將自己的尾巴拉回。

Astra這次超萌的「助攻」獲得網友留言，「豬隊友嗎」、「好可愛喔」、「你幫倒忙了」、「尾巴痛痛的！」、「我也想參加」、「拔河比賽」、「可愛的超級兄弟！」、「太搞笑了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

在 Instagram 查看這則貼文 レオのかぁちゃん（@leokan0821）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 25 日 上午 5:48 張貼

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