移工夫婦寵毛孩　霸氣撂「牠們是家人」帶1狗5貓回泰國

▲塔葳汪與愛犬氧樂多在泰國合影。（圖／高雄動保處提供）

寵物小組／綜合報導

來台工作的泰國夫妻「那林」（夫）和「塔葳汪」（妻）收養1狗5貓，因為工作期限到了準備返國，但他們一致認定「寵物就是家人，要不離不棄」，於是自費辦理手續，將心愛的貓狗全數帶回泰國。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

這樣的故事是在高雄動保處清查資料時意外發現的，動保處表示，這對夫妻多年前曾在高雄市一間膠帶公司擔任作業員，受主管交代到高雄動物收容所挑選工作犬，領養的小黃狗「氧樂多」也從此成為工廠裡的開心果，因為夫妻倆愛狗也愛貓，塔葳汪更是收留了工廠附近的5隻浪貓。

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▲由塔葳汪所收容5隻流浪貓。（圖／高雄動保處提供）

近日夫妻倆來台工作時限將至，他們在面臨抉擇時，霸氣決定辦理自費手續，把貓狗全數帶回，認定「領養不棄養」也是他們愛寵物的方式，現今夫妻倆也已將「家人」成功帶回泰國，過著幸福的日子。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

動保處葉坤松處長更強調，隨著少子化趨勢影響，犬貓早已成為現代人最親密的家人，「領養不棄養」也已然成為國際共同認知，既然決定養，就要給牠一輩子的承諾以及最好的照顧，切勿任意遺棄犬貓，否則依動物保護法最高可處以新台幣15萬罰鍰，並限制終生不得再養犬貓。

▲2年前氧樂多幼齡剛進進收容所照片。（圖／高雄動保處提供）

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